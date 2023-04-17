https://sputniknews.com.tr/20230417/ukraynadan-rusyaya-gecmeye-calisan-bir-kisi-mayina-basarak-oldu-1069817747.html

Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü

Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü

Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna’dan ülkeye geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin mayına basarak hayatını... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T23:24+0300

2023-04-17T23:24+0300

2023-04-17T23:24+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

bryansk

sabotaj

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Pogarskiy ilçesinin Zapesoçye köyü yakınlarında Ukrayna yönünden devlet sınırını yasa dışı bir şekilde geçme yönünde bir teşebbüs oldu” dedi.Bogomaz, sınırı geçmeye çalışan kişinin Rus ordusunun oluşturduğu mayınlı koruma hattında bir mayının patlaması sonucu öldüğünü anlattı.Daha önce mart başında bir grup Ukraynalı sabotajcı Bryansk bölgesine geçerek düzenledikleri saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

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rusya, ukrayna, bryansk, sabotaj