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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/ukraynadan-rusyaya-gecmeye-calisan-bir-kisi-mayina-basarak-oldu-1069817747.html
Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü
Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü
Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna’dan ülkeye geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin mayına basarak hayatını... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:24+0300
2023-04-17T23:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
bryansk
sabotaj
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Pogarskiy ilçesinin Zapesoçye köyü yakınlarında Ukrayna yönünden devlet sınırını yasa dışı bir şekilde geçme yönünde bir teşebbüs oldu” dedi.Bogomaz, sınırı geçmeye çalışan kişinin Rus ordusunun oluşturduğu mayınlı koruma hattında bir mayının patlaması sonucu öldüğünü anlattı.Daha önce mart başında bir grup Ukraynalı sabotajcı Bryansk bölgesine geçerek düzenledikleri saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.
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rusya, ukrayna, bryansk, sabotaj
rusya, ukrayna, bryansk, sabotaj

Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü

23:24 17.04.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel aseri operasyonu
Rusya'nın Ukrayna'daki özel aseri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna’dan ülkeye geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin mayına basarak hayatını kaybettiğini söyledi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Pogarskiy ilçesinin Zapesoçye köyü yakınlarında Ukrayna yönünden devlet sınırını yasa dışı bir şekilde geçme yönünde bir teşebbüs oldu” dedi.
Bogomaz, sınırı geçmeye çalışan kişinin Rus ordusunun oluşturduğu mayınlı koruma hattında bir mayının patlaması sonucu öldüğünü anlattı.
Daha önce mart başında bir grup Ukraynalı sabotajcı Bryansk bölgesine geçerek düzenledikleri saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.
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