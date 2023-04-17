https://sputniknews.com.tr/20230417/ukraynadan-rusyaya-gecmeye-calisan-bir-kisi-mayina-basarak-oldu-1069817747.html
Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü
Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü
Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna’dan ülkeye geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin mayına basarak hayatını... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:24+0300
2023-04-17T23:24+0300
2023-04-17T23:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
bryansk
sabotaj
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Pogarskiy ilçesinin Zapesoçye köyü yakınlarında Ukrayna yönünden devlet sınırını yasa dışı bir şekilde geçme yönünde bir teşebbüs oldu” dedi.Bogomaz, sınırı geçmeye çalışan kişinin Rus ordusunun oluşturduğu mayınlı koruma hattında bir mayının patlaması sonucu öldüğünü anlattı.Daha önce mart başında bir grup Ukraynalı sabotajcı Bryansk bölgesine geçerek düzenledikleri saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.
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rusya, ukrayna, bryansk, sabotaj
rusya, ukrayna, bryansk, sabotaj
Ukrayna’dan Rusya’ya geçmeye çalışan bir kişi mayına basarak öldü
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Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna’dan ülkeye geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişinin mayına basarak hayatını kaybettiğini söyledi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Pogarskiy ilçesinin Zapesoçye köyü yakınlarında Ukrayna yönünden devlet sınırını yasa dışı bir şekilde geçme yönünde bir teşebbüs oldu” dedi.
Bogomaz, sınırı geçmeye çalışan kişinin Rus ordusunun oluşturduğu mayınlı koruma hattında bir mayının patlaması sonucu öldüğünü anlattı.
Daha önce mart başında bir grup Ukraynalı sabotajcı Bryansk bölgesine geçerek düzenledikleri saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.