https://sputniknews.com.tr/20230417/ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-yarin-turkiyeye-geliyor-1069815016.html
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T22:11+0300
2023-04-17T22:11+0300
2023-04-17T22:11+0300
ukrayna krizi
aleksandr kubrakov
hulusi akar
türkiye
ukrayna
ziyaret
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.
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aleksandr kubrakov, hulusi akar, türkiye, ukrayna, ziyaret
aleksandr kubrakov, hulusi akar, türkiye, ukrayna, ziyaret
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.
Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.