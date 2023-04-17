https://sputniknews.com.tr/20230417/ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-yarin-turkiyeye-geliyor-1069815016.html

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

aleksandr kubrakov

hulusi akar

türkiye

ukrayna

ziyaret

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

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aleksandr kubrakov, hulusi akar, türkiye, ukrayna, ziyaret