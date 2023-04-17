TTB Başkanı Fincancı: Türkiye'de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz

“Türkiye’de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz ve bu sorunlar bizlerin yaşamlarına sebep oluyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinde de buna şahit olduk. Afet durumlarında çadır temin etmesi gereken Kızılay, yardım kuruluşlarına ücret mukabili karşılığında çadır satışı gerçekleştirdi. Kızılay’ın başında bulunan kişi de bir hekim olduğu için bizler meslek örgütü olarak İstanbul Tabip Odası’na (İTO) Kerem Kınık’ın topluma zarar verici tutumu veya davranışı olup olmadığının değerlendirilmesinin yapılması amacıyla soruşturma açılması talebinde bulunduk.”