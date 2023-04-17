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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
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TTB Başkanı Fincancı: Türkiye'de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz
TTB Başkanı Fincancı: Türkiye'de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tartışmaların odağı haline gelen Kızılay Başkanı Kınık hakkında soruşturma açılmasını talep eden Prof. Fincancı... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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TTB Başkanı Fincancı: Türkiye'de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı programımıza konuk olarak TTB'nin Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında 'soruşturma talebini' ve Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı kan ürünlerinde stok problemlerinin sebeplerini Radyo Sputnik dinleyicilerine aktaracak.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı konuk olarak, TTB’nin Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a yönelik soruşturma açılması talebini şu şekilde açıkladı:‘Kızılay’ın liyakatsiz atamaları ve yanlış yöneticileri insanlara zarar vermeye devam ediyor’Prof. Şebnem Korur Fincancı yanlış yönetimlerin insanlara zarar vermeye devam ettiğini belirterek cümlelerini şöyle sürdürdü:
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şebnem korur fincancı, ttb, kızılay, kerem kınık, аудио, radyo
şebnem korur fincancı, ttb, kızılay, kerem kınık, аудио, radyo

TTB Başkanı Fincancı: Türkiye'de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz

14:51 17.04.2023 (güncellendi: 14:55 17.04.2023)
SEYİR HALİ
TTB Başkanı Fincancı: Türkiye'de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz
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Ali Çağatay
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tartışmaların odağı haline gelen Kızılay Başkanı Kınık hakkında soruşturma açılmasını talep eden Prof. Fincancı, “Türkiye’de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz ve bu sorunlar bizlerin yaşamlarına sebep oluyor” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı konuk olarak, TTB’nin Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a yönelik soruşturma açılması talebini şu şekilde açıkladı:
“Türkiye’de çok ciddi liyakat sorunları yaşıyoruz ve bu sorunlar bizlerin yaşamlarına sebep oluyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinde de buna şahit olduk. Afet durumlarında çadır temin etmesi gereken Kızılay, yardım kuruluşlarına ücret mukabili karşılığında çadır satışı gerçekleştirdi. Kızılay’ın başında bulunan kişi de bir hekim olduğu için bizler meslek örgütü olarak İstanbul Tabip Odası’na (İTO) Kerem Kınık’ın topluma zarar verici tutumu veya davranışı olup olmadığının değerlendirilmesinin yapılması amacıyla soruşturma açılması talebinde bulunduk.”

‘Kızılay’ın liyakatsiz atamaları ve yanlış yöneticileri insanlara zarar vermeye devam ediyor’

Prof. Şebnem Korur Fincancı yanlış yönetimlerin insanlara zarar vermeye devam ettiğini belirterek cümlelerini şöyle sürdürdü:
“Kızılay’ın liyakatsiz atamaları ve yanlış yöneticileri insanlara zarar vermeye devam ediyor. Örneğin şu anda ülkemizde kan ve kan ürünleri bulmakta sorun yaşanılıyor. Bağışçıların kurumlara duyduğu güvensizlik ve yetersizlik duygusu sebebiyle bağışlarda ciddi bir azalma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu problem sadece Kızılay Başkanı’nın değil, onu oraya atayanların, liyakatsiz yöneticilerin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sorumluluğu altındadır. Kamu kurumları toplum yararına çalışması gereken kurumlardır fakat insanlarımızın kamu kurumlarına güvenleri kalmadı.”
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