https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-gemisi-ziyarete-acilmak-uzere-sarayburnu-limanina-demirledi-1069769860.html

TCG Anadolu gemisi ziyarete açılmak üzere Sarayburnu Limanı'na demirledi

TCG Anadolu gemisi ziyarete açılmak üzere Sarayburnu Limanı'na demirledi

Bugün ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T02:19+0300

2023-04-17T02:19+0300

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türkiye

tcg anadolu gemisi

sarayburnu

ziyaret

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi saat 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek çevredekileri selamlayacak.

türkiye

sarayburnu

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Sputnik Türkiye

tcg anadolu gemisi, sarayburnu, ziyaret