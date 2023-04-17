https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-gemisi-ziyarete-acilmak-uzere-sarayburnu-limanina-demirledi-1069769860.html
TCG Anadolu gemisi ziyarete açılmak üzere Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu gemisi ziyarete açılmak üzere Sarayburnu Limanı'na demirledi
Bugün ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T02:19+0300
2023-04-17T02:19+0300
2023-04-17T02:19+0300
türkiye
tcg anadolu gemisi
sarayburnu
ziyaret
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi saat 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek çevredekileri selamlayacak.
türkiye
sarayburnu
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tcg anadolu gemisi, sarayburnu, ziyaret
tcg anadolu gemisi, sarayburnu, ziyaret
TCG Anadolu gemisi ziyarete açılmak üzere Sarayburnu Limanı'na demirledi
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Bugün ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi saat 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.
Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek çevredekileri selamlayacak.