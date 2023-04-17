https://sputniknews.com.tr/20230417/suriyenin-moskova-buyukelcisi-caferi-turkiyeyle-iyi-iliskilere-sahip-olmak-isteriz-1069808175.html

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olmak isteriz

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olmak isteriz

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, Şam'ın Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T19:02+0300

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dünya

suriye

türkiye

moskova

ortadoğu

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Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenleyen Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Türkiye'yle ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.Caferi, "Türkiye, bizim komşumuz, onunla iyi ilişkiler istiyoruz. Halklarımız arasında karşılıklı çıkarlar ve ilişkilerimizin zora girmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyen bazı güçler bulunduğunu kaydeden Caferi, söz konusu güçlerin bunun önüne geçmek için tüm olası yollara başvurduğunun altını çizdi.

suriye

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suriye, türkiye, moskova, ortadoğu