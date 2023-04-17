https://sputniknews.com.tr/20230417/suriyenin-moskova-buyukelcisi-caferi-turkiyeyle-iyi-iliskilere-sahip-olmak-isteriz-1069808175.html
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olmak isteriz
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olmak isteriz
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, Şam'ın Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T19:02+0300
2023-04-17T19:02+0300
2023-04-17T19:02+0300
dünya
suriye
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moskova
ortadoğu
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Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenleyen Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Türkiye'yle ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.Caferi, "Türkiye, bizim komşumuz, onunla iyi ilişkiler istiyoruz. Halklarımız arasında karşılıklı çıkarlar ve ilişkilerimizin zora girmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyen bazı güçler bulunduğunu kaydeden Caferi, söz konusu güçlerin bunun önüne geçmek için tüm olası yollara başvurduğunun altını çizdi.
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suriye, türkiye, moskova, ortadoğu
suriye, türkiye, moskova, ortadoğu
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olmak isteriz
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Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, Şam'ın Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi.
Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenleyen Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Türkiye'yle ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
Caferi, "Türkiye, bizim komşumuz, onunla iyi ilişkiler istiyoruz. Halklarımız arasında karşılıklı çıkarlar ve ilişkilerimizin zora girmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyen bazı güçler bulunduğunu kaydeden Caferi, söz konusu güçlerin bunun önüne geçmek için tüm olası yollara başvurduğunun altını çizdi.