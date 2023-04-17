https://sputniknews.com.tr/20230417/spor-toto-super-ligde-30-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1069800531.html
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T16:08+0300
2023-04-17T16:08+0300
2023-04-17T16:08+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
hakem
maç
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:Yarın:20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen19 Nisan Çarşamba:17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa20 Nisan Perşembe:17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
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süper lig, spor toto süper lig, hakem, maç, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, spor toto süper lig, hakem, maç, türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek