https://sputniknews.com.tr/20230417/soyulan-ev-sakinleri-esyalarinin-calindigini-polisten-ogrendi--1069772911.html
Soyulan ev sakinleri, eşyalarının çalındığını polisten öğrendi
Soyulan ev sakinleri, eşyalarının çalındığını polisten öğrendi
İzmir’in Bergama ilçesinde ev sakinleri uykudayken eve giren hırsızlar, önlerine gelen ne varsa aldı. Hırsızlar evden çıktığı sırada polis ekiplerince... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T07:12+0300
2023-04-17T07:12+0300
2023-04-17T07:12+0300
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türkiye
izmir
soygun
hırsız
hırsızlık
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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.’yi takibe aldı. İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi. Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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türkiye, izmir, soygun, hırsız, hırsızlık
türkiye, izmir, soygun, hırsız, hırsızlık
Soyulan ev sakinleri, eşyalarının çalındığını polisten öğrendi
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İzmir’in Bergama ilçesinde ev sakinleri uykudayken eve giren hırsızlar, önlerine gelen ne varsa aldı. Hırsızlar evden çıktığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, ev sakinleri eşyalarının çalındığını polisten öğrenince şoke oldu.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.’yi takibe aldı.
İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi. Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.