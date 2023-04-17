https://sputniknews.com.tr/20230417/son-iran-sahinin-oglu-israili-ziyaret-edecek-1069789686.html
Son İran şahının oğlu İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı
Son İran şahının oğlu İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı
İran'ın son şahı Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, bugün Holokost'u Anma Günü kapsamında İsrail'e gideceğini açıkladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:13+0300
2023-04-17T13:13+0300
2023-04-17T13:13+0300
dünya
rıza pehlevi
iran
israil
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İran'da 1979 İslam Devrimi'yle birlikte devrilen son şah Rıza Pehlevi'nin oğlu, İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyareti Twitter hesabından duyuran Pehlevi, şunları söyledi:"İran halkından bir dostluk mesajı iletmek, İsrailli su uzmanlarıyla rejimin İran'ın doğal kaynaklarını kötüye kullanmasını ele almak ve Yom HaShoah'daki Holokost kurbanlarına saygılarımı sunmak için İsrail'e gidiyorum.İsrail halkının, İslam Cumhuriyeti'nin İran halkını temsil etmediğini bilmesini istiyorum. Halklarımız arasındaki kadim bağ, her iki ulusun da yararına yeniden alevlendirilebilir. Daha parlak bir gelecek inşa etme konusundaki rolümü oynamak için İsrail'e gidiyorum."İsrail de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rıza Pehlevi'nin ziyaretinin 'İsrail ile İran halkı arasında bir köprü kurma ve Ayetullah rejimine ortak muhalefeti ifade etme' amaçlı olduğunu söyledi.İsrail hükümeti ayrıca, Pehlevi'nin ziyaretini İsrail'e şimdiye kadar halka açık bir ziyarette bulunan 'en üst düzey İran şahsiyeti' olarak tanımladı.
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rıza pehlevi, iran, israil
rıza pehlevi, iran, israil
Son İran şahının oğlu İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı
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İran'ın son şahı Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, bugün Holokost'u Anma Günü kapsamında İsrail'e gideceğini açıkladı.
İran'da 1979 İslam Devrimi'yle birlikte devrilen son şah Rıza Pehlevi'nin oğlu, İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Ziyareti Twitter hesabından duyuran Pehlevi, şunları söyledi:
"İran halkından bir dostluk mesajı iletmek, İsrailli su uzmanlarıyla rejimin İran'ın doğal kaynaklarını kötüye kullanmasını ele almak ve Yom HaShoah'daki Holokost kurbanlarına saygılarımı sunmak için İsrail'e gidiyorum.
İsrail halkının, İslam Cumhuriyeti'nin İran halkını temsil etmediğini bilmesini istiyorum. Halklarımız arasındaki kadim bağ, her iki ulusun da yararına yeniden alevlendirilebilir. Daha parlak bir gelecek inşa etme konusundaki rolümü oynamak için İsrail'e gidiyorum."
İsrail de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rıza Pehlevi'nin ziyaretinin 'İsrail ile İran halkı arasında bir köprü kurma ve Ayetullah rejimine ortak muhalefeti ifade etme' amaçlı olduğunu söyledi.
İsrail hükümeti ayrıca, Pehlevi'nin ziyaretini İsrail'e şimdiye kadar halka açık bir ziyarette bulunan 'en üst düzey İran şahsiyeti' olarak tanımladı.