https://sputniknews.com.tr/20230417/son-iran-sahinin-oglu-israili-ziyaret-edecek-1069789686.html

Son İran şahının oğlu İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı

Son İran şahının oğlu İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı

İran'ın son şahı Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, bugün Holokost'u Anma Günü kapsamında İsrail'e gideceğini açıkladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T13:13+0300

2023-04-17T13:13+0300

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dünya

rıza pehlevi

iran

israil

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İran'da 1979 İslam Devrimi'yle birlikte devrilen son şah Rıza Pehlevi'nin oğlu, İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyareti Twitter hesabından duyuran Pehlevi, şunları söyledi:"İran halkından bir dostluk mesajı iletmek, İsrailli su uzmanlarıyla rejimin İran'ın doğal kaynaklarını kötüye kullanmasını ele almak ve Yom HaShoah'daki Holokost kurbanlarına saygılarımı sunmak için İsrail'e gidiyorum.İsrail halkının, İslam Cumhuriyeti'nin İran halkını temsil etmediğini bilmesini istiyorum. Halklarımız arasındaki kadim bağ, her iki ulusun da yararına yeniden alevlendirilebilir. Daha parlak bir gelecek inşa etme konusundaki rolümü oynamak için İsrail'e gidiyorum."İsrail de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rıza Pehlevi'nin ziyaretinin 'İsrail ile İran halkı arasında bir köprü kurma ve Ayetullah rejimine ortak muhalefeti ifade etme' amaçlı olduğunu söyledi.İsrail hükümeti ayrıca, Pehlevi'nin ziyaretini İsrail'e şimdiye kadar halka açık bir ziyarette bulunan 'en üst düzey İran şahsiyeti' olarak tanımladı.

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rıza pehlevi, iran, israil