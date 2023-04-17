https://sputniknews.com.tr/20230417/slovakya-ukraynadan-tahil-ve-diger-secilmis-urunlerin-ithalatini-durduracak-1069790535.html

Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını durduracak

Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını durduracak

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacağını açıkladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T13:26+0300

2023-04-17T13:26+0300

2023-04-17T13:26+0300

dünya

slovakya

ukrayna

tahıl

tahıl ihracatı

askıya alma

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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacağını söyledi. Heger, "Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer belirli ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacak. Bugün bu konuyla ilgili bir çalışma grubu toplantısı yapılacak" açıklamasında bulundu.Pazar günü, eski Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya çiftçilerinin 'uzun süredir yardım için ağladıklarını' yetkilileri Ukrayna'dan tahıl ithalatını derhal yasaklamaya çağırdı.

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slovakya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, askıya alma