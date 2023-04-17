https://sputniknews.com.tr/20230417/slovakya-ukraynadan-tahil-ve-diger-secilmis-urunlerin-ithalatini-durduracak-1069790535.html
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını durduracak
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını durduracak
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacağını açıkladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:26+0300
2023-04-17T13:26+0300
2023-04-17T13:26+0300
dünya
slovakya
ukrayna
tahıl
tahıl ihracatı
askıya alma
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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacağını söyledi. Heger, "Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer belirli ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacak. Bugün bu konuyla ilgili bir çalışma grubu toplantısı yapılacak" açıklamasında bulundu.Pazar günü, eski Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya çiftçilerinin 'uzun süredir yardım için ağladıklarını' yetkilileri Ukrayna'dan tahıl ithalatını derhal yasaklamaya çağırdı.
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slovakya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, askıya alma
slovakya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, askıya alma
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını durduracak
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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacağını açıkladı.
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'dan tahıl ve diğer seçilmiş ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacağını söyledi.
Heger, "Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ve diğer belirli ürünlerin ithalatını geçici olarak askıya alacak. Bugün bu konuyla ilgili bir çalışma grubu toplantısı yapılacak" açıklamasında bulundu.
Pazar günü, eski Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya çiftçilerinin 'uzun süredir yardım için ağladıklarını' yetkilileri Ukrayna'dan tahıl ithalatını derhal yasaklamaya çağırdı.