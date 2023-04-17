Siyaset bilimci Çiçek: Erdoğan'ın risk alma kapasitesi artabilir, genel af çıkabilir

"Bu kadar riskli olan bir seçimde zaten risk alma kapasitesi yüksek olan Erdoğan'ın risk alma kapasitesinin daha da artacağını düşünüyorum. Geçmişte bu kadar zorda değildi ama bugün çok zorda ve seçimi kaybetmesi çok büyük bir ihtimal. Altını bir daha çizeyim. Bu, HDP'ye oy veren Kürtleri ikna etmekten öte zaten AK Parti'ye oy vermiş ama oradan kopma eğilimi gösteren Kürtleri tutmak için çıkarılacak bir genel af olabilir. Ayrıca İslami camiada şu anda devasa bir kopuş var. DEVA Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne ve kısmen Saadet Partisi'ne giden oylar var. Var olan kayıpları durdurma amaçlı bir genel af gündeme gelebilir.“