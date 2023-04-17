https://sputniknews.com.tr/20230417/siparis-verip-bekledikleri-motosikletli-kuryeyi-pompali-tufekle-vurdular--1069771535.html

Sipariş verip bekledikleri motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdular

Sipariş verip bekledikleri motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdular

Kocaeli’de 4 kişi restorandan verdikleri siparişi getiren motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T05:37+0300

2023-04-17T05:37+0300

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spor

kocaeli

motokurye

silahlı saldırı

ateş açma

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Kocaeli’de Çayırova ilçesinde 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Sonrasında sokak üzerinde motokurye olarak çalışan Ö.S.’nin gelmesini bekledi. Motokuryenin geldiği esnada şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ö.S. yere yığılırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin sokağa girdikten sonra şahıslar tarafından vurulup yere yığıldığı, şahısların ise kaçtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kocaeli

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Sputnik Türkiye

kocaeli, motokurye, silahlı saldırı, ateş açma