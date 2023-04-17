https://sputniknews.com.tr/20230417/siparis-verip-bekledikleri-motosikletli-kuryeyi-pompali-tufekle-vurdular--1069771535.html
Sipariş verip bekledikleri motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdular
Sipariş verip bekledikleri motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdular
Kocaeli’de 4 kişi restorandan verdikleri siparişi getiren motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T05:37+0300
2023-04-17T05:37+0300
2023-04-17T05:38+0300
spor
kocaeli
motokurye
silahlı saldırı
ateş açma
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Kocaeli’de Çayırova ilçesinde 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Sonrasında sokak üzerinde motokurye olarak çalışan Ö.S.’nin gelmesini bekledi. Motokuryenin geldiği esnada şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ö.S. yere yığılırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin sokağa girdikten sonra şahıslar tarafından vurulup yere yığıldığı, şahısların ise kaçtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, motokurye, silahlı saldırı, ateş açma
kocaeli, motokurye, silahlı saldırı, ateş açma
Sipariş verip bekledikleri motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdular
05:37 17.04.2023 (güncellendi: 05:38 17.04.2023) Abone ol
Kocaeli’de 4 kişi restorandan verdikleri siparişi getiren motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdu.
Kocaeli’de Çayırova ilçesinde 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Sonrasında sokak üzerinde motokurye olarak çalışan Ö.S.’nin gelmesini bekledi. Motokuryenin geldiği esnada şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ö.S. yere yığılırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin sokağa girdikten sonra şahıslar tarafından vurulup yere yığıldığı, şahısların ise kaçtığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.