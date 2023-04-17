Saadet Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti: Erdoğan'a destek için var gücümle çalışacağım
21:00 17.04.2023 (güncellendi: 21:04 17.04.2023)
Kazım Özgan
Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, partisinden istifa ederek, "Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi'nden ayrıldığını, milli değerlere gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini açıkladı.
Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, şunları yazdı:
Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir Belediye Başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kolkola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.
Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı Ak Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım.
Aziz milletimize saygıyla arzederim.
Aziz milletimize saygıyla arzederim.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kazanan Türkiye Yüzyılı inşallah...
14 Mayıs 2023 seçimlerinde— Kazım Özgan (@kazim_ozgan) April 17, 2023
kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kazanan Türkiye Yüzyılı inşallah...@RTErdogan @Akparti @omerrcelik @ahmetzenbilci @abdullahdogru01 @jsarieroglu