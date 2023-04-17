https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskda-iki-mahalle-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1069802492.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’da iki mahalle daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’da iki mahalle daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk şehrinin kuzeybatısında ve merkezindeki iki mahallenin Rus ordu birliklerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:35+0300

2023-04-17T16:35+0300

2023-04-17T16:35+0300

dünya

artyomovsk

rusya savunma bakanlığı

açıklama

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk cephesinde, taarruz birlikleri geçtiğimiz 24 saat içerisinde Artyomovsk şehrinin kuzeybatı ve merkezinde bulunan iki mahalleyi ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Ayrıca Donetsk cephesinde Rus savaş uçaklarının 22 sorti düzenlediği, topçu birliklerinin de 54 atış görevi yerine getirdiği aktarılan açıklamada, bu hava ve topçu saldırıları sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bogdanovka, Çasov Yar ve Konstantinovka köylerindeki Ukrayna ordu mevzilerinin yerle bir edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusunun kaybının toplamda 270’ten fazla asker ve paralı asker, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, 7 zırhlı savaş aracı ve 5 otomobil olarak gerçekleştiği vurgulandı.Bir hafta önce Artyomovsk şehrinin yüzde 80’inin Rus ordusunun kontrolünde olduğu bildirilmişti.

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artyomovsk, rusya savunma bakanlığı, açıklama