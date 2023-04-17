https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskda-iki-mahalle-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1069802492.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’da iki mahalle daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’da iki mahalle daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk şehrinin kuzeybatısında ve merkezindeki iki mahallenin Rus ordu birliklerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T16:35+0300
2023-04-17T16:35+0300
2023-04-17T16:35+0300
dünya
artyomovsk
rusya savunma bakanlığı
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069590655_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_121e23066d3bd1958d40e5da95b82787.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk cephesinde, taarruz birlikleri geçtiğimiz 24 saat içerisinde Artyomovsk şehrinin kuzeybatı ve merkezinde bulunan iki mahalleyi ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Ayrıca Donetsk cephesinde Rus savaş uçaklarının 22 sorti düzenlediği, topçu birliklerinin de 54 atış görevi yerine getirdiği aktarılan açıklamada, bu hava ve topçu saldırıları sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bogdanovka, Çasov Yar ve Konstantinovka köylerindeki Ukrayna ordu mevzilerinin yerle bir edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusunun kaybının toplamda 270’ten fazla asker ve paralı asker, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, 7 zırhlı savaş aracı ve 5 otomobil olarak gerçekleştiği vurgulandı.Bir hafta önce Artyomovsk şehrinin yüzde 80’inin Rus ordusunun kontrolünde olduğu bildirilmişti.
artyomovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069590655_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_e2851fd7a0333b94848a8e82bdc5a1ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
artyomovsk, rusya savunma bakanlığı, açıklama
artyomovsk, rusya savunma bakanlığı, açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’da iki mahalle daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk şehrinin kuzeybatısında ve merkezindeki iki mahallenin Rus ordu birliklerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk cephesinde, taarruz birlikleri geçtiğimiz 24 saat içerisinde Artyomovsk şehrinin kuzeybatı ve merkezinde bulunan iki mahalleyi ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Donetsk cephesinde Rus savaş uçaklarının 22 sorti düzenlediği, topçu birliklerinin de 54 atış görevi yerine getirdiği aktarılan açıklamada, bu hava ve topçu saldırıları sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bogdanovka, Çasov Yar ve Konstantinovka köylerindeki Ukrayna ordu mevzilerinin yerle bir edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusunun kaybının toplamda 270’ten fazla asker ve paralı asker, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, 7 zırhlı savaş aracı ve 5 otomobil olarak gerçekleştiği vurgulandı.
Bir hafta önce Artyomovsk şehrinin yüzde 80’inin Rus ordusunun kontrolünde olduğu bildirilmişti.