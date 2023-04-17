https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-disisleri-bakani-lavrov-brezilyada-1069802316.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Brezilya’da

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Brezilya’da

Latin Amerika turuna bugün başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın başkenti Brazilya’ya ulaştı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:33+0300

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dünya

sergey lavrov

brezilya

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Lavrov, Brezilya yönetiminin yanı sıra Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya gelecek. İki bakan daha önce mart ayında Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir araya gelmişti.Rus diplomat, 21 Nisan’a kadar sürecek Latin Amerika turu kapsamında ayrıca Venezüella, Nikaragua ve Küba’yı ziyaret edecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un ‘ülkelerin arasında siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, insani, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir gündemle bölgeye gittiği’, ‘modern dünyanın uluslararası hukuk temellerinin güçlendirilmesini görüşmeyi planladığı’ belirtilmişti.

brezilya

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sergey lavrov, brezilya