https://sputniknews.com.tr/20230417/putin-pasifik-filosunun-olanaklari-baska-yerlerdeki-catismalarda-da-kullanilabilir-1069787242.html

Putin: Pasifik Filosu’nun olanakları başka yerlerdeki çatışmalarda da kullanılabilir

Putin: Pasifik Filosu’nun olanakları başka yerlerdeki çatışmalarda da kullanılabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ani denetim tatbikatı gerçekleştirilen Pasifik Filosu’nun olanaklarının başka yerlerdeki çatışmalarda kullanılabileceğini... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T12:50+0300

2023-04-17T12:50+0300

2023-04-17T13:09+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

rus pasifik filosu

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Pasifik Filosu’nda 14 Nisan’dan beri gerçekleştirilmekte olan ani denetimi görüştü. Şoygu, söz konusu ani denetime 25 bin asker, 167 gemi, 12 denizaltı ve 89 uçağın katıldığını belirtti.Putin ise tatbikatın ilk aşamasının ‘çok yüksek düzeyde’ gerçekleştirildiği değerlendirmesini yaptı. Bununla beraber ‘Rusya ordusunun şu anki önceliğinin her şeyden önce Ukrayna olduğunu’ kaydeden Putin, “Filonun güçleri ve birimleri tabii ki başka yerlerdeki çatışmalar ve krizler için de kullanılabilir” dedi.Rusya Devlet Başkan, Şoygu’ya hitaben, “Bu yüzden bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum ve Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının bununla ilgilendiğini de biliyorum” ifadelerini kullandı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, rus pasifik filosu