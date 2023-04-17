https://sputniknews.com.tr/20230417/putin-kirim-koprusunu-onaranlari-odullendirdi-1069813703.html
Putin, Kırım Köprüsü’nü onaranları ödüllendirdi
Putin, Kırım Köprüsü’nü onaranları ödüllendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ekim 2022 tarihli Ukrayna saldırısında hasar gören Kırım Köprüsü’nün onarımına katılan işçilere onur belgelerinin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T21:53+0300
2023-04-17T21:53+0300
2023-04-17T21:53+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
kırım köprüsü
saldırı
vladimir putin
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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım Köprüsü’nün onarımına katılan 19 işçiye onur belgelerini verme kararı verdiği belirtildi.Ödül alan işçilerin Voronej, Tümen, Tver, Rostov ve Moskova bölgelerinden olduğu ifade edildi.Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/zayiatimiz-turkiye-depremindeki-can-kaybindan-daha-az-diyen-ukrayna-savunma-bakani-ozur-diledi-1069811918.html
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rusya, kırım, kırım köprüsü, saldırı, vladimir putin
rusya, kırım, kırım köprüsü, saldırı, vladimir putin
Putin, Kırım Köprüsü’nü onaranları ödüllendirdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ekim 2022 tarihli Ukrayna saldırısında hasar gören Kırım Köprüsü’nün onarımına katılan işçilere onur belgelerinin verilmesi ve teşekkürünü bildirilmesi talimatını verdi.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım Köprüsü’nün onarımına katılan 19 işçiye onur belgelerini verme kararı verdiği belirtildi.
Ödül alan işçilerin Voronej, Tümen, Tver, Rostov ve Moskova bölgelerinden olduğu ifade edildi.
Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti.