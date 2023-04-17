https://sputniknews.com.tr/20230417/putin-kirim-koprusunu-onaranlari-odullendirdi-1069813703.html

Putin, Kırım Köprüsü’nü onaranları ödüllendirdi

Putin, Kırım Köprüsü’nü onaranları ödüllendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ekim 2022 tarihli Ukrayna saldırısında hasar gören Kırım Köprüsü’nün onarımına katılan işçilere onur belgelerinin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T21:53+0300

2023-04-17T21:53+0300

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ukrayna krizi

rusya

kırım

kırım köprüsü

saldırı

vladimir putin

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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım Köprüsü’nün onarımına katılan 19 işçiye onur belgelerini verme kararı verdiği belirtildi.Ödül alan işçilerin Voronej, Tümen, Tver, Rostov ve Moskova bölgelerinden olduğu ifade edildi.Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230417/zayiatimiz-turkiye-depremindeki-can-kaybindan-daha-az-diyen-ukrayna-savunma-bakani-ozur-diledi-1069811918.html

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