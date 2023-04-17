https://sputniknews.com.tr/20230417/peskov-tahil-anlasmasinin-uzatilmasina-dair-perspektifler-henuz-cok-iyimser-degil-1069793164.html

Peskov: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair perspektifler, henüz çok iyimser değil

Peskov: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair perspektifler, henüz çok iyimser değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair perspektiflerin henüz çok iyimser olmadığını, zira anlaşmanın ikinci bölümünün hala daha... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:00+0300

2023-04-17T14:00+0300

2023-04-17T14:00+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

tahıl anlaşması

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Günlük basın toplantısını düzenleyen Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılması olasılığı hakkında bir kez olumsuz değerlendirmede bulundu.Anlaşmanın uzatılmasına dair perspektiflerin halen pek memnuniyet verici olmadığını kaydeden Peskov, "Bu anlaşmanın ikinci bölümündeki gidişatın düzeltilmesiyle ilgili durum, iyileşme eğiliminde değil" ifadelerini kullandı.Peskov, geçen haftaki bir açıklamasında da, tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümünün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirterek anlaşmanın 18 Mayıs'tan sonra uzatılması olasılığının pek yüksek olmadığını söylemişti.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı.Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.

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rusya, dmitriy peskov, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması