https://sputniknews.com.tr/20230417/new-york-times-nato-sinirlarinda-olasi-catismalara-hazirlaniyor-1069813572.html
New York Times: NATO, sınırlarında olası çatışmalara hazırlanıyor
New York Times: NATO, sınırlarında olası çatışmalara hazırlanıyor
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki çatışmaların Kuzey Atlantik İttifakını, NATO'nun Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi savaşa hazır bir blok haline... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T21:48+0300
2023-04-17T21:48+0300
2023-04-17T21:48+0300
ukrayna krizi
nato
savaş
ukrayna
operasyon
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İttifak’taki değişimlerin 2014’te başladığı belirtilen makalede, şimdi ise NATO’nun, doğusundaki Rusya sınırı boyunca yer alan sekiz ülkede çok uluslu birlikler konuşlandırdığı, ayrıca gereklilik halinde silahlı kuvvetleri hızlı bir şekilde mevzilerine aktarma görevi verdiği belirtildi.Gazeteye konuşan ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, “NATO izin alarak tarihi olaylardan geri çekilmiş bir örgüttür” diye konuştu. Daalder’e göre Rus liderliğinin eylemleri, ‘bize savunmayı düşünmemiz ve bunu topluca yapmamız gerektiğini hatırlattı’.NATO’nun üst düzey bir temsilcisi ise adının açıklanmaması koşuluyla Amerikalıların bir kez daha Avrupa savunmasının merkezinde yer aldığını ve Kuzey Atlantik İttifakı ile Amerika'nın Avrupa'yı tam olarak nasıl savunacağına karar verdiğini söyledi. Yetkili, Doğu Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez NATO'nun kendilerini korumak için ne yapmak istediğini tam olarak bileceklerini ifade etti.NATO’nun gereklilik halinde askeri operasyonları yürütmek için her biri 40 bin ila 50 bin kişiden oluşan 13 kolordu konuşlandırabileceğine dikkat çeken bürokrat, ancak İttifakın elinde konuşlanmaya hazır asker sayısının bu rakamlarla örtüşmediğini kabul etti.NATO’nun temmuzda yapılacak bir sonraki zirvesinde katılımcı ülkelerden silahlanmak için gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2’sini ayırmaları isteneceğini söyleyen yetkili, büyük ülkelerin silahlı kuvvetlerine önümüzdeki 10 yıl içinde GSYİH’larının yüzde 2.5-3’ünü harcamalarının yeterli olabileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230415/global-times-abd-ve-avrupa-savas-yoluyla-ukraynada-sonuc-elde-edemez-1069717344.html
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nato, savaş, ukrayna, operasyon
nato, savaş, ukrayna, operasyon
New York Times: NATO, sınırlarında olası çatışmalara hazırlanıyor
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New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki çatışmaların Kuzey Atlantik İttifakını, NATO'nun Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi savaşa hazır bir blok haline getiren kararlı eylemlere ittiğini yazdı.
İttifak’taki değişimlerin 2014’te başladığı belirtilen makalede, şimdi ise NATO’nun, doğusundaki Rusya sınırı boyunca yer alan sekiz ülkede çok uluslu birlikler konuşlandırdığı, ayrıca gereklilik halinde silahlı kuvvetleri hızlı bir şekilde mevzilerine aktarma görevi verdiği belirtildi.
Gazeteye konuşan ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, “NATO izin alarak tarihi olaylardan geri çekilmiş bir örgüttür” diye konuştu. Daalder’e göre Rus liderliğinin eylemleri, ‘bize savunmayı düşünmemiz ve bunu topluca yapmamız gerektiğini hatırlattı’.
NATO’nun üst düzey bir temsilcisi ise adının açıklanmaması koşuluyla Amerikalıların bir kez daha Avrupa savunmasının merkezinde yer aldığını ve Kuzey Atlantik İttifakı ile Amerika'nın Avrupa'yı tam olarak nasıl savunacağına karar verdiğini söyledi. Yetkili, Doğu Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez NATO'nun kendilerini korumak için ne yapmak istediğini tam olarak bileceklerini ifade etti.
NATO’nun gereklilik halinde askeri operasyonları yürütmek için her biri 40 bin ila 50 bin kişiden oluşan 13 kolordu konuşlandırabileceğine dikkat çeken bürokrat, ancak İttifakın elinde konuşlanmaya hazır asker sayısının bu rakamlarla örtüşmediğini kabul etti.
NATO’nun temmuzda yapılacak bir sonraki zirvesinde katılımcı ülkelerden silahlanmak için gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2’sini ayırmaları isteneceğini söyleyen yetkili, büyük ülkelerin silahlı kuvvetlerine önümüzdeki 10 yıl içinde GSYİH’larının yüzde 2.5-3’ünü harcamalarının yeterli olabileceğini ifade etti.