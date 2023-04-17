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Mersin'de solunum cihazı patladı: KOAH hastası çift yaralandı
Mersin'de solunum cihazı patladı: KOAH hastası çift yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde kullanılan solunum cihazından sızan gaz patladı. Olayda KOAH hastası yaşlı çift yaralandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T12:38+0300
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yaşam
mersin
solunum cihazı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde kullanılan oksijen konsantratörünün gaz kaçırması nedeniyle meydana gelen patlamada 74 yaşındaki KOAH hastası çift yaralandı.AA'da yer alan habere göre 4 katlı Buğlem Apartmanı'nın zeminindeki dairede, ev tipi solunum cihazı olarak bilinen oksijen konsantratörünün (ortamdaki havayı ayrıştırarak hastaya saf oksijen verilmesini sağlayan elektrikli cihaz) gaz kaçırması nedeniyle patlama meydana geldi.Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 74 yaşındaki KOAH hastaları Mustafa Rıfkı Kurt ve eşi Ayşe Kurt yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralı çift, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Mahalle sakinlerinden Murat Yalçın, AA muhabirine, patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla uyandık. Hemen aşağı indik. Komşularımıza yardım ettik. Daha sonra polis ve itfaiye geldi. Yaralılarımız hastaneye götürüldü. Oksijen tüpünün patlaması nedeniyle böyle bir olay yaşadık." diye konuştu.Patlamanın yaşandığı apartman ve yanındaki sitenin bazı dairelerinin duvarları hasar görüp camları kırıldı.Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasınca patlama anı kaydedildi. Kayıtlarda, olayın yaşandığı dairedeki duvarın patlamanın şiddetiyle apartman içine yıkılması ve apartman sakinlerinin panikle aşağıya inmesi yer aldı.Güvenlik kamerası, evdeki yaralıların dışarıya çıkarılmaya çalışılmasını da kaydetti.
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mersin, solunum cihazı
mersin, solunum cihazı

Mersin'de solunum cihazı patladı: KOAH hastası çift yaralandı

12:38 17.04.2023
© AAMersin'de solunum cihazı patladı: KOAH hastası çift yaralandı
Mersin'de solunum cihazı patladı: KOAH hastası çift yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde evde kullanılan solunum cihazından sızan gaz patladı. Olayda KOAH hastası yaşlı çift yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde kullanılan oksijen konsantratörünün gaz kaçırması nedeniyle meydana gelen patlamada 74 yaşındaki KOAH hastası çift yaralandı.
AA'da yer alan habere göre 4 katlı Buğlem Apartmanı'nın zeminindeki dairede, ev tipi solunum cihazı olarak bilinen oksijen konsantratörünün (ortamdaki havayı ayrıştırarak hastaya saf oksijen verilmesini sağlayan elektrikli cihaz) gaz kaçırması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 74 yaşındaki KOAH hastaları Mustafa Rıfkı Kurt ve eşi Ayşe Kurt yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralı çift, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinden Murat Yalçın, AA muhabirine, patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla uyandık. Hemen aşağı indik. Komşularımıza yardım ettik. Daha sonra polis ve itfaiye geldi. Yaralılarımız hastaneye götürüldü. Oksijen tüpünün patlaması nedeniyle böyle bir olay yaşadık." diye konuştu.
Patlamanın yaşandığı apartman ve yanındaki sitenin bazı dairelerinin duvarları hasar görüp camları kırıldı.
Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasınca patlama anı kaydedildi. Kayıtlarda, olayın yaşandığı dairedeki duvarın patlamanın şiddetiyle apartman içine yıkılması ve apartman sakinlerinin panikle aşağıya inmesi yer aldı.
Güvenlik kamerası, evdeki yaralıların dışarıya çıkarılmaya çalışılmasını da kaydetti.
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