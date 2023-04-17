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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/meral-aksener-anketlerin-ortak-noktasi-kilicdaroglu-kazaniyor-1069812878.html
Meral Akşener: Anketlerin ortak noktası Kılıçdaroğlu kazanıyor
Meral Akşener: Anketlerin ortak noktası Kılıçdaroğlu kazanıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
meral akşener
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iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tv100 canlı yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtlıyor.Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:
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meral akşener, ece üner, iyi parti, idris naim şahin, anket
meral akşener, ece üner, iyi parti, idris naim şahin, anket

Meral Akşener: Anketlerin ortak noktası Kılıçdaroğlu kazanıyor

21:19 17.04.2023 (güncellendi: 21:33 17.04.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tv100 canlı yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtlıyor.
Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:
Sokaktaki gözüm (Eşi Tuncer Akşener) Haziran seçiminde bana gelip 'Meral 500 bin fark atacağız' dedi. Yav kardeşim kafayı mı yedin? 100-150 bin bekliyoruz ama 500 bin ne... Sonra 805 bin fark olunca 'Tuncer sen bunu nereden gördün?' 'Belediye otobüsünü beklerken orada gördüm, değişen fikirleri gördüm.' dedi. Eşim 'geliyorsunuz' diyor sonra dönüp 'kazanıyoruz' diyor. Vatandaş onu tanımadığı için otobüste konuşuyorlar.
Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu.
- Siyasetçi denen muhterem talep eden. Dolayısıyla seçmenler veli nimettir. Eğer bir şey talep ediyorsanız seçmene kulak vermek durumundayız. Bu insanlar niçin AK Parti'yi destekliyor bu insanlar? Niçin desteklediği elbette öğrenilip, taleplerini de anlayıp ona yönelik çözümleri dile getirmemiz lazım. Siyasetin rekabeti seçmen üzerindendir, 'daha iyi hizmet ederim' üzerindendir. Bu kayboldu. Zaman zaman muhalefette bu kaybolma eyleminin tuzağına düştü.
Benim bir iddiam var; 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde sistem dizilebilecek. Aradaki puan farkları 3-5'tir bilemiyorum. Bundan sonra diğer siyasi partiler gelecek.
Sandıktan çıkan sonucu tartışamazsın. Tahkir etmek gibi bir saygısızlığı yapamam.
(Eski bakan Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi) Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmenin iştiyakını anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.
(İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilmesi) İdris Naim Şahin, Erdoğan'ın yakınında bulunan bir şahıs. PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Süreci'ne karşı çıkmış. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan'ın istediği iddia edilmişti. Bahçeli görevden alınmayı eleştirmiş, İdris Naim Şahin'in arkasında durmuştur. Aytun Çıray'ın FETÖ'cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin'in bir şaibesi varsa herhangi bir tahkikat açılmadıysa güvenmek zorundasınız. Benim hakkında açıldı, Şırnak'ta bir kişinin iddiaları üzerine dava açıldı. İfadem alınmadı. Ben sanık mıyım, tanık mıyım bilmiyorum? Buğra Kavuncu hakkında da FETÖ suçlaması yapılmıştı. Mahkemeye gitti. Şimdi dalga geçiyorum 'İçimizde FETÖ suçlamasından aklanan tek siyasetçi sensin' diye...
(İYİ Parti Elazığ 1. sıra adayı) O ilginç bir arkadaştır, ön seçimle çıktı. Bu arkadaş 10,5 yıl hapis yatmış bir ülkücüdür. 15 Temmuz'dan sonra 33 kişi tutuklandı, İrfan Sönmez'de takipsizlik aldı, beraat aldı.
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