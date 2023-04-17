https://sputniknews.com.tr/20230417/memleket-partisi-hatay-il-baskanliginda-toplu-istifa-baskan-dahil-350-kisi-gorevi-birakti-1069785720.html

Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı'nda toplu istifa: Başkan dahil 350 kişi görevi bıraktı

Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı'nda toplu istifa: Başkan dahil 350 kişi görevi bıraktı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Hatay İl Başkanı dahil 350 kişi partideki görevinden... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T12:26+0300

2023-04-17T12:26+0300

2023-04-17T12:32+0300

politika

memleket partisi

istifa

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/12/1044529329_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_170a30db57fb31faa67f5a00680da25a.jpg

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Partinin Hatay Hatay İl Başkanı da istifa etti. Memleket Partisi Hatay İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Muharrem İnce verdiği namus ve şeref sözlerini unuttu. Tek amacı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak” ifadelerini kullandı.Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“İtaat eden değil, sorgulayan birey felsefesiyle, yok olan millet iradesini üyeler ile ön seçimle belirlenebilmesi ilkesini kabul edecek, ana ocağımız, CHP’den ayrılıp Memleket Partisi'ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu, şerefini yaşadık.İl başkanları ve parti toplantılarında 'Ben yola çıktıklarımı yolda bulduklarıma değişecek kadar karaktersiz değilim, çoluk çocuğun rızkımı benim ve Memleket Partisi’ni bir yere gelmesi için Memleket partisine harcayan il başkanlarımı, 1. Sıra Milletvekili Adayı yapmak benim namus borcumdur' diyen Muharrem İnce'nin, 1. Sıraları namus ve şeref sözünü unutarak, menfaat karışığında teslim ettiğine şahit olduk.Bir anda ters esen rüzgarla yelkenlerini şişirip, pusulasız bir gemi gibi okyanusta savrulmaya başladık. Hâl böyle iken Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında, gelecek konusunda başka hiçbir istikamet gösteremeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine bir ihanettir.Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkan ve il Yönetimi, 11 ilçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’yi aşkın kayıtlı üyemiz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Partisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.”

https://sputniknews.com.tr/20230415/sinan-ogandan-muharrem-inceye-secim-guvenligi-ziyareti-1069718863.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memleket partisi, istifa, hatay