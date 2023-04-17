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Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı'nda toplu istifa: Başkan dahil 350 kişi görevi bıraktı
Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı'nda toplu istifa: Başkan dahil 350 kişi görevi bıraktı
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Hatay İl Başkanı dahil 350 kişi partideki görevinden... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T12:26+0300
2023-04-17T12:32+0300
politika
memleket partisi
istifa
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Partinin Hatay Hatay İl Başkanı da istifa etti. Memleket Partisi Hatay İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Muharrem İnce verdiği namus ve şeref sözlerini unuttu. Tek amacı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak” ifadelerini kullandı.Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“İtaat eden değil, sorgulayan birey felsefesiyle, yok olan millet iradesini üyeler ile ön seçimle belirlenebilmesi ilkesini kabul edecek, ana ocağımız, CHP’den ayrılıp Memleket Partisi'ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu, şerefini yaşadık.İl başkanları ve parti toplantılarında 'Ben yola çıktıklarımı yolda bulduklarıma değişecek kadar karaktersiz değilim, çoluk çocuğun rızkımı benim ve Memleket Partisi’ni bir yere gelmesi için Memleket partisine harcayan il başkanlarımı, 1. Sıra Milletvekili Adayı yapmak benim namus borcumdur' diyen Muharrem İnce'nin, 1. Sıraları namus ve şeref sözünü unutarak, menfaat karışığında teslim ettiğine şahit olduk.Bir anda ters esen rüzgarla yelkenlerini şişirip, pusulasız bir gemi gibi okyanusta savrulmaya başladık. Hâl böyle iken Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında, gelecek konusunda başka hiçbir istikamet gösteremeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine bir ihanettir.Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkan ve il Yönetimi, 11 ilçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’yi aşkın kayıtlı üyemiz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Partisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.”
https://sputniknews.com.tr/20230415/sinan-ogandan-muharrem-inceye-secim-guvenligi-ziyareti-1069718863.html
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Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı'nda toplu istifa: Başkan dahil 350 kişi görevi bıraktı

12:26 17.04.2023 (güncellendi: 12:32 17.04.2023)
© İHA / MEVLÜT İŞLİMemleket Partisi
Memleket Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Hatay İl Başkanı dahil 350 kişi partideki görevinden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Partinin Hatay Hatay İl Başkanı da istifa etti.
Memleket Partisi Hatay İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Muharrem İnce verdiği namus ve şeref sözlerini unuttu. Tek amacı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İtaat eden değil, sorgulayan birey felsefesiyle, yok olan millet iradesini üyeler ile ön seçimle belirlenebilmesi ilkesini kabul edecek, ana ocağımız, CHP’den ayrılıp Memleket Partisi'ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu, şerefini yaşadık.
İl başkanları ve parti toplantılarında 'Ben yola çıktıklarımı yolda bulduklarıma değişecek kadar karaktersiz değilim, çoluk çocuğun rızkımı benim ve Memleket Partisi’ni bir yere gelmesi için Memleket partisine harcayan il başkanlarımı, 1. Sıra Milletvekili Adayı yapmak benim namus borcumdur' diyen Muharrem İnce'nin, 1. Sıraları namus ve şeref sözünü unutarak, menfaat karışığında teslim ettiğine şahit olduk.
Bir anda ters esen rüzgarla yelkenlerini şişirip, pusulasız bir gemi gibi okyanusta savrulmaya başladık. Hâl böyle iken Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında, gelecek konusunda başka hiçbir istikamet gösteremeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine bir ihanettir.
Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkan ve il Yönetimi, 11 ilçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’yi aşkın kayıtlı üyemiz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Partisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.”
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'seçim güvenliği' ziyareti
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