https://sputniknews.com.tr/20230417/malatyada-enkaz-kaldirildikca-olusan-bos-alanlar-havadan-goruntulendi-1069774104.html
Malatya'da enkaz kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi
Malatya'da enkaz kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Malatya’da ağır hasarlı binalar yıkıldıkça kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Havadan görüntülenen kent merkezindeki boşluk... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T07:31+0300
2023-04-17T07:31+0300
2023-04-17T07:31+0300
multimedya
fotoğraf
malatya
deprem
enkaz
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6 Şubat depremlerinin ağır hasara yol açtığı Malatya’da yıkılan binaların enkazının kaldırılması sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fotoğraf, malatya, deprem, enkaz, фото
fotoğraf, malatya, deprem, enkaz, фото
Malatya'da enkaz kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi Abone ol
Depremin vurduğu Malatya’da ağır hasarlı binalar yıkıldıkça kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Havadan görüntülenen kent merkezindeki boşluk, binaların yıkılmaya devam etmesi ile her geçen gün daha da artıyor.
6 Şubat depremlerinin ağır hasara yol açtığı Malatya’da yıkılan binaların enkazının kaldırılması sürüyor.
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK
Malatya'da ağır ve acil yıkılacak binalar tek tek yıkılıyor.
Malatya'da ağır ve acil yıkılacak binalar tek tek yıkılıyor.
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK
Kent merkezindeki binaların yıkılması ile de dev tarlalara dönüşen şehir merkezinin hali ise dron ile görüntülendi.
Kent merkezindeki binaların yıkılması ile de dev tarlalara dönüşen şehir merkezinin hali ise dron ile görüntülendi.
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK
Emeksiz Kavşağı’ndan Akpınar, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesine kadar olan bölümde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kaldı.
Emeksiz Kavşağı’ndan Akpınar, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesine kadar olan bölümde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kaldı.
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK
Kışla Caddesi’nden Emeksiz Alt Kavşağı yıkımlar sonrası rahatlıkla görülebiliyor.
Kışla Caddesi’nden Emeksiz Alt Kavşağı yıkımlar sonrası rahatlıkla görülebiliyor.
© İHA / CAHİT ÖZÇELİK
Ağır hasarlı binaların yıkılmaya devam etmesi boş alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor.
Ağır hasarlı binaların yıkılmaya devam etmesi boş alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor.