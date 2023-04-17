Malatya'da enkaz kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi

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Depremin vurduğu Malatya’da ağır hasarlı binalar yıkıldıkça kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Havadan görüntülenen kent merkezindeki boşluk, binaların yıkılmaya devam etmesi ile her geçen gün daha da artıyor.