Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürtler' videosu: Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor

Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor.

Her gün milyonlarca lirayı, sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için üç-beş oy için. Utanmıyorlar gerçekten de utanmıyorlar. Her gün milyonlarca lirayı, sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için üç-beş oy için. Utanmıyorlar gerçekten de utanmıyorlar.

Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın.

Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı.