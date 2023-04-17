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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/kilicdaroglundan-kurtler-videosu-su-anda-milyonlarca-kurde-terorist-muamelesi-yapiliyor-1069818553.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürtler' videosu: Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürtler' videosu: Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Kürtler" notuyla yayınladığı videoda, "Her gün milyonlarca lirayı, sosyal medya... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
kürt
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Kürtler" notuyla bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kürt
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürtler' videosu: Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor

23:37 17.04.2023 (güncellendi: 23:59 17.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Kürtler" notuyla yayınladığı videoda, "Her gün milyonlarca lirayı, sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Kürtler" notuyla bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor.
Her gün milyonlarca lirayı, sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için üç-beş oy için. Utanmıyorlar gerçekten de utanmıyorlar.
Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?
Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın.
Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı.
Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Az kaldı"
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