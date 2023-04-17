https://sputniknews.com.tr/20230417/kilicdaroglu-turgut-ozal-ani-mekaninin-acilisinda-konustu-turkiyenin-krize-girmesi-dogru-degil-1069770435.html

Kılıçdaroğlu Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılışında konuştu: 'Türkiye'nin krize girmesi doğru değil'

Kılıçdaroğlu Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılışında konuştu: 'Türkiye'nin krize girmesi doğru değil'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılışında yaptığı konuşmada "Sürekli belirli periyotlarla... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T03:24+0300

2023-04-17T03:24+0300

2023-04-17T03:24+0300

türkiye

turgut özal

kemal kılıçdaroğlu

anma

anıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069770278_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d00c2a3a18d15f4a8d8adc007809b1a0.jpg

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karıştırmaması lazım." dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 30. yılı nedeniyle düzenlenen anma programında, Topkapı'daki Anıt Mezar'ın yanındaki '8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılışı yapıldı.Törende Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal taziyeleri kabul etti. Program Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşu ile başladı.Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birden fazla özelliği bulunan Özal'ın uzun yıllar devlette çalıştığını ve devleti iyi bildiğini söyledi.Devletin sorunlarını bütün ayrıntılarına kadar özümsemenin yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu Özal'ın döneminde gördüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal'ın. Devlete ve devletin kurumlarına her zaman, her ortamda saygı gösteren bir kişiydi" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, devleti tanımayanların sağlıklı yönetemeyeceğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özal'ın bu ülke için önemli hizmetler yaptığını ve çok değerli bir devlet insanı olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle anı mekanının açılışı yapıldı. Liderler daha sonra mekanı gezdi, Özal'ın hayatının anlatıldığı belgeseli izledi.Programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetli de katıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turgut özal, kemal kılıçdaroğlu, anma, anıt