https://sputniknews.com.tr/20230417/kazakistanda-apartmanda-tup-patladi-3-olu-8-yarali-1069781197.html
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı
Kazakistan’ın Janaözen şehrindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:31+0300
2023-04-17T11:31+0300
2023-04-17T12:00+0300
dünya
kazakistan
apartman
tüp
patlama
video
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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Janaözen şehrindeki 2 katlı bir apartmanda tüp patladığı kaydedildi. Yerel saatle 05.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından 12 dairenin bulunduğu apartmanda büyük hasar oluştuğunu belirten yetkililer, "Patlama sonucu toplam 600 metrekarelik bir alanda bulunan apartmanın giriş kısmındaki 150 metrekarelik alan yıkıldı" ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen 50 kişilik kurtarma ekibi, polis, asker ve çok sayıda gönüllü enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı
2023-04-17T11:31+0300
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kazakistan, apartman, tüp, patlama, video, видео
kazakistan, apartman, tüp, patlama, video, видео
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı
11:31 17.04.2023 (güncellendi: 12:00 17.04.2023) Abone ol
Kazakistan’ın Janaözen şehrindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Janaözen şehrindeki 2 katlı bir apartmanda tüp patladığı kaydedildi.
Yerel saatle 05.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından 12 dairenin bulunduğu apartmanda büyük hasar oluştuğunu belirten yetkililer, "Patlama sonucu toplam 600 metrekarelik bir alanda bulunan apartmanın giriş kısmındaki 150 metrekarelik alan yıkıldı" ifadelerini kullandı.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen 50 kişilik kurtarma ekibi, polis, asker ve çok sayıda gönüllü enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.