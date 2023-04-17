https://sputniknews.com.tr/20230417/kazakistanda-apartmanda-tup-patladi-3-olu-8-yarali-1069781197.html

Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı

Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı

Kazakistan’ın Janaözen şehrindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

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kazakistan

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tüp

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Janaözen şehrindeki 2 katlı bir apartmanda tüp patladığı kaydedildi. Yerel saatle 05.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından 12 dairenin bulunduğu apartmanda büyük hasar oluştuğunu belirten yetkililer, "Patlama sonucu toplam 600 metrekarelik bir alanda bulunan apartmanın giriş kısmındaki 150 metrekarelik alan yıkıldı" ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen 50 kişilik kurtarma ekibi, polis, asker ve çok sayıda gönüllü enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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kazakistan, apartman, tüp, patlama, video, видео