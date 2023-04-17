https://sputniknews.com.tr/20230417/iyi-partili-ozlale-iktidar-degistigi-anda-ulkede-ciddi-bir-doviz-bollugu-olusacak-istihdam-artacak-1069777697.html

İYİ Partili Özlale: İktidar değiştiği anda ülkede ciddi bir döviz bolluğu oluşacak, istihdam artacak

İYİ Partili Özlale: İktidar değiştiği anda ülkede ciddi bir döviz bolluğu oluşacak, istihdam artacak

Prof. Ümit Özlale, iktidarın değişmesi halinde Türkiye’yi uzun süredir askıya alan yabancı sermayenin hızla ülkeye gireceğini, istihdam ve yatırımların... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T10:49+0300

2023-04-17T10:49+0300

2023-04-17T10:49+0300

politika

iyi parti

dolar

ekonomi

seçim

akp

imf

ümit özlale

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İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Ümit Özlale, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin risk priminin ilk günden itibaren hızla düşeceğini, ilk 1 ayda ülkeye sıcak para akını, 6-7 ay sonra da yabancı yatırımcı akını başlayacağını söyledi.İYİ Parti İzmir milletvekili adayı Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Millet İttifakı'nın bütün dünyaya ilan ettiği ekonomi modelinin hayata geçirileceğini belirterek, “Daha seçim sonuçları ilan edilir edilmez Türkiye'nin risk primi kendiliğinden o gün düşecektir. Risk primi düşünce ülke olarak yüksek maliyetle değil artık düşük faizlerle borçlanma imkanına kavuşacağız” dedi.'Yabancı sermaye, biz yatırım iklimini oluşturduktan hemen sonra yani 6-7 ay sonra gelecektir'İktidar değiştiği anda Türkiye'ye gelmek için uzun süredir yatırım ikliminin yeniden oluşmasını bekleyen yabancıların akınının başlayacağını ifade eden Özlale, “Onları şu anda geride tutan şey, yatırım ikliminin bozulmuş, hukukun üstünlüğünün kaybolmuş olması. Yeni iktidarı ilk ayında sıcak para akını yaşarız. Bu sermaye hisse senetlerine, para piyasalarına yatırım yapmak için 14 Mayıs'ı bekliyor. Asıl beklediğimiz yatırımcı yabancı sermaye, biz yatırım iklimini oluşturduktan hemen sonra yani 6-7 ay sonra gelecektir” diye konuştu.Sözcü'den Erdoğan Süzer'e röportaj veren Özlale, yabancı akınıyla birlikte ülkede ciddi döviz bolluğu oluşacağını, bunun TL'ye aşırı değer kazandıracağını kaydetti. Özlale, bunun yeni bir ‘yalancı bahar' yaratmasını önlemek için de gelen dövizleri Merkez Bankası'na yöneltip, Merkez'in bozulan döviz rezervlerinin tamirinde kullanacaklarını söyledi.'Millet İttifakı IMF'ye ihtiyaç duymayacak'Prof. Ümit Özlale, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde ekonomiyi düze çıkarmak için IMF'ye ihtiyaç duymayacağını, aksine AK Parti'nin iktidarda kalması halinde döviz girişi için IMF ile anlaşmaktan başka çaresi kalmayacağını söyledi. Uygulayacakları güvenilir ekonomi politikaları sayesinde enflasyonun ve reel faizlerin düşeceğini, yatırım ve istihdamın artacağını ifade eden Özlale, yatırımların önünü kesmemek için ilk aylarda özellikle faizde ani bir normale dönüş olmayacağına dikkat çekti.

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iyi parti, dolar, ekonomi, seçim, akp, imf, ümit özlale