https://sputniknews.com.tr/20230417/italyada-400-milyon-euroluk-2-ton-kokain-ele-gecirildi-1069792998.html
İtalya'da 400 milyon euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi
İtalya'da 400 milyon euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi
İtalya'nın Katanya şehri açıklarında paketlenmiş halde denize atılan ve piyasa değeri 400 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin edilen 2 ton kokain ele... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:58+0300
2023-04-17T13:58+0300
2023-04-17T14:00+0300
dünya
video
italya
kokain
operasyon
katanya
sicilya
uyuşturucu
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İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Katanya kenti açıklarında güvenlik güçlerinin dikkati uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı.Hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, denizde çok sayıda paket fark edildi.Yetkililerle iletişime geçilmesinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Üzerlerinde 70 adet ışık ve sinyal verici cihaz bulunan paketlerden piyasa değeri 400 milyon euro'nun üzerinde olan 2 ton kokain çıktı.
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İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi
İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi
2023-04-17T13:58+0300
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video, italya, kokain, operasyon, katanya, sicilya, uyuşturucu, видео
video, italya, kokain, operasyon, katanya, sicilya, uyuşturucu, видео
İtalya'da 400 milyon euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi
13:58 17.04.2023 (güncellendi: 14:00 17.04.2023) Abone ol
İtalya'nın Katanya şehri açıklarında paketlenmiş halde denize atılan ve piyasa değeri 400 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin edilen 2 ton kokain ele geçirildi.
İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Katanya kenti açıklarında güvenlik güçlerinin dikkati uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı.
Hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, denizde çok sayıda paket fark edildi.
Yetkililerle iletişime geçilmesinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Üzerlerinde 70 adet ışık ve sinyal verici cihaz bulunan paketlerden piyasa değeri 400 milyon euro'nun üzerinde olan 2 ton kokain çıktı.