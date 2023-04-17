https://sputniknews.com.tr/20230417/italyada-400-milyon-euroluk-2-ton-kokain-ele-gecirildi-1069792998.html

İtalya'da 400 milyon euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi

İtalya'da 400 milyon euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi

İtalya'nın Katanya şehri açıklarında paketlenmiş halde denize atılan ve piyasa değeri 400 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin edilen 2 ton kokain ele... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T13:58+0300

2023-04-17T13:58+0300

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uyuşturucu

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İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Katanya kenti açıklarında güvenlik güçlerinin dikkati uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı.Hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, denizde çok sayıda paket fark edildi.Yetkililerle iletişime geçilmesinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Üzerlerinde 70 adet ışık ve sinyal verici cihaz bulunan paketlerden piyasa değeri 400 milyon euro'nun üzerinde olan 2 ton kokain çıktı.

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İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi 2023-04-17T13:58+0300 true PT0M54S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, italya, kokain, operasyon, katanya, sicilya, uyuşturucu, видео