https://sputniknews.com.tr/20230417/israil-cin-irana-nukleer-programini-askiya-almasi-icin-baski-yapmali-1069818720.html

İsrail: Çin, İran'a nükleer programını askıya alması için baskı yapmalı

İsrail: Çin, İran'a nükleer programını askıya alması için baskı yapmalı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile yaptığı telefon görüşmesinde Pekin'i, nükleer programını askıya alması için Tahran üzerinde... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T23:46+0300

2023-04-17T23:46+0300

2023-04-17T23:46+0300

dünya

israil

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iran

nükleer

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.Görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yapan Cohen, "Bugün Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile görüştüm. Kendisinden, Ortadoğu'daki ve dünyadaki pek çok ülke için tehdit oluşturan nükleer programını durdurması için İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ettim. İsrail, Tahran'daki terör rejiminin nükleer silah elde etmesini engellemek için gereken her türlü aracı kullanacaktır" dedi.Son aylarda Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, Tel Aviv'in ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olarak gördüğü İran'ın nükleer silah elde etme girişimlerini engellemek için uluslararası topluma çağrılarda bulunuyor.

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