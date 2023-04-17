https://sputniknews.com.tr/20230417/israil-cin-irana-nukleer-programini-askiya-almasi-icin-baski-yapmali-1069818720.html
İsrail: Çin, İran'a nükleer programını askıya alması için baskı yapmalı
İsrail: Çin, İran'a nükleer programını askıya alması için baskı yapmalı
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile yaptığı telefon görüşmesinde Pekin'i, nükleer programını askıya alması için Tahran üzerinde... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:46+0300
2023-04-17T23:46+0300
2023-04-17T23:46+0300
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israil
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.Görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yapan Cohen, "Bugün Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile görüştüm. Kendisinden, Ortadoğu'daki ve dünyadaki pek çok ülke için tehdit oluşturan nükleer programını durdurması için İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ettim. İsrail, Tahran'daki terör rejiminin nükleer silah elde etmesini engellemek için gereken her türlü aracı kullanacaktır" dedi.Son aylarda Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, Tel Aviv'in ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olarak gördüğü İran'ın nükleer silah elde etme girişimlerini engellemek için uluslararası topluma çağrılarda bulunuyor.
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israil, çin, iran, nükleer
israil, çin, iran, nükleer
İsrail: Çin, İran'a nükleer programını askıya alması için baskı yapmalı
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile yaptığı telefon görüşmesinde Pekin'i, nükleer programını askıya alması için Tahran üzerinde nüfuzunu kullanmaya çağırdığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yapan Cohen, "Bugün Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile görüştüm. Kendisinden, Ortadoğu'daki ve dünyadaki pek çok ülke için tehdit oluşturan nükleer programını durdurması için İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ettim. İsrail, Tahran'daki terör rejiminin nükleer silah elde etmesini engellemek için gereken her türlü aracı kullanacaktır" dedi.
Son aylarda Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, Tel Aviv'in ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olarak gördüğü İran'ın nükleer silah elde etme girişimlerini engellemek için uluslararası topluma çağrılarda bulunuyor.