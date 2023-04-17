https://sputniknews.com.tr/20230417/hukumetin-kamu-iscileri-icin-yeni-zam-teklifi-belli-oldu-1069799703.html

Hükümetin kamu işçileri için yeni zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçileri için yeni zam teklifi belli oldu

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T15:47+0300

2023-04-17T15:47+0300

2023-04-17T15:54+0300

ekonomi

türk-iş

ergün atalay

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103275/00/1032750042_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b5b1e2d5897bb1c9ac072ff3da472dec.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230413/hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1069615970.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk-iş, ergün atalay, zam