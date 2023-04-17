https://sputniknews.com.tr/20230417/hukumetin-kamu-iscileri-icin-yeni-zam-teklifi-belli-oldu-1069799703.html
Hükümetin kamu işçileri için yeni zam teklifi belli oldu
Hükümetin kamu işçileri için yeni zam teklifi belli oldu
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T15:47+0300
2023-04-17T15:47+0300
2023-04-17T15:54+0300
ekonomi
türk-iş
ergün atalay
zam
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1069615970.html
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türk-iş, ergün atalay, zam
türk-iş, ergün atalay, zam
Hükümetin kamu işçileri için yeni zam teklifi belli oldu
15:47 17.04.2023 (güncellendi: 15:54 17.04.2023) Abone ol
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.
Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.