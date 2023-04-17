Hindistan'ın 'kutsal fareler' tapınağı: Süt getirmek sevap

© AFP 2023 Karni Mata Tapınağı, Hindistan'ın Bikaner kentinde bulunuyor ve binlerce kutsal fareye ev sahipliği yapıyor. Hint mitolojisinde önemli bir figür olan Karni Mata'ya adanan tapınak, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
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© AFP 2023
Karni Mata Tapınağı, Hindistan'ın Bikaner kentinde bulunuyor ve binlerce kutsal fareye ev sahipliği yapıyor. Hint mitolojisinde önemli bir figür olan Karni Mata'ya adanan tapınak, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
© AFP 2023Tapınağa girerken, ziyaretçilerin ayakkabılarını çıkarmaları ve farelerin üzerinden geçmeleri gerekiyor. Tapınakta yaşayan fareler, ibadete gelen Hindular tarafından getirilen sütü içiyorlar ve bu sütün kutsal olduğuna inanılıyor.
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© AFP 2023
Tapınağa girerken, ziyaretçilerin ayakkabılarını çıkarmaları ve farelerin üzerinden geçmeleri gerekiyor. Tapınakta yaşayan fareler, ibadete gelen Hindular tarafından getirilen sütü içiyorlar ve bu sütün kutsal olduğuna inanılıyor.
© Wikimedia CommonsNTV'nin haberine göre bugün, Karni Mata Tapınağı, fareleri beslemek ve onlara saygı göstermek için birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Tapınağın fareleri, yerel halk tarafından kutsal kabul ediliyor. Tapınaktaki farelere zarar vermek, hatta onlara dokunmak bile yasak.
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© Wikimedia Commons
NTV'nin haberine göre bugün, Karni Mata Tapınağı, fareleri beslemek ve onlara saygı göstermek için birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Tapınağın fareleri, yerel halk tarafından kutsal kabul ediliyor. Tapınaktaki farelere zarar vermek, hatta onlara dokunmak bile yasak.
© Wikimedia CommonsBununla birlikte, farelerin tapınaktaki varlığı, Karni Mata'nın inanılmaz gücüne atfediliyor. Efsaneye göre, Karni Mata'nın oğlu bir gün bir fare tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti. Karni Mata, oğlunu diriltmek için Yama, ölüm tanrısıyla mücadele etti ve oğlunu fare olarak diriltti.
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© Wikimedia Commons
Bununla birlikte, farelerin tapınaktaki varlığı, Karni Mata'nın inanılmaz gücüne atfediliyor. Efsaneye göre, Karni Mata'nın oğlu bir gün bir fare tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti. Karni Mata, oğlunu diriltmek için Yama, ölüm tanrısıyla mücadele etti ve oğlunu fare olarak diriltti.
© Wikimedia CommonsAncak, bazı turistlerin farelerin bulunduğu alanlarda yemek yemek veya yiyeceklerini farelerle paylaşmak gibi istenmeyen davranışları nedeniyle, Karni Mata Tapınağı yönetimi bu tür davranışların yasaklanmasına karar verdi.
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© Wikimedia Commons
Ancak, bazı turistlerin farelerin bulunduğu alanlarda yemek yemek veya yiyeceklerini farelerle paylaşmak gibi istenmeyen davranışları nedeniyle, Karni Mata Tapınağı yönetimi bu tür davranışların yasaklanmasına karar verdi.