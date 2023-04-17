Hindistan'ın 'kutsal fareler' tapınağı: Süt getirmek sevap

© Wikimedia Commons NTV'nin haberine göre bugün, Karni Mata Tapınağı, fareleri beslemek ve onlara saygı göstermek için birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Tapınağın fareleri, yerel halk tarafından kutsal kabul ediliyor. Tapınaktaki farelere zarar vermek, hatta onlara dokunmak bile yasak.