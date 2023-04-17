Hatay'da 72 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: Benim işim otomotiv

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
115 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/hatayda-72-kisinin-hayatini-kaybettigi-binanin-muteahhidi-benim-isim-otomotiv-1069808218.html
Hatay'da 72 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: Benim işim otomotiv
Hatay'da 72 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: Benim işim otomotiv
Antakya'da depremde yıkılan Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu ifadesinde binanın yapımında dahli olmadığını öne sürdü, galerici... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T19:02+0300
2023-04-17T19:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
antakya
deprem
müteahhit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069808336_5:0:814:455_1920x0_80_0_0_9c5a5777747e97efe80054cd3f234213.png
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Erdoğan Premium City, yıkıldı ve 72 kişinin burada hayatını kaybetti. Binanın yapı mühendislerinden Uğur Keçecioğlu ifadesinde, binanın 2016'da yapımına başlandığını, bir yıl sonra da tamamlandığını anlattı.Keçecioğlu verdiği ifadede, "Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum" dedi.'Şehir dışından araç alır, getirir, satarım’Binanın müteahhitliğini Erdoğan Keçecioğlu Otomotiv Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi üzerinden babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun üstlendiğini aktaran Keçecioğlu, şunları söyledi:"Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum. 11 Eylül 2017'de şirkete yüzde 25 hissedar oldum. Benim herkes otomobil alım satımıyla uğraştığımı bilir. 17 Mayıs 2018'de şirket müdürü O.K'nin yetkisine ek olarak şirket müdürlüğüne seçilmiştim. Şirkette müdür pozisyonuna geçtiğimde binanın peyzajı dahi tamamlanmıştı. Beni Antakya'da kime sorsanız otomotivle ilgilendiğimi size söyleyecektir. İşim galericiliktir, şehir dışından araç alır, getirir, satarım. Yapı kullanma izin belgesi alınırken benim yetkim vardı ancak bu şirketin otomotiv kolunda iş yaptığım için ortak olmak durumunda kaldım. Müdürlük yetkisini de aynı sebeple araç alım satımı yapabilmek için aldım."'Kolon kesenlerin olduğunu duydum’Binanın yapım sürecine dahil olmadığını savunan Keçecioğlu, "Benim inşaat kısmıyla herhangi bir alakam bulunmuyor. Yıkılan bina 2 bloktan oluşur. A blok ayakta, B blok yıkılmıştır. Bunun haricinde babamın yaptığı toplamda 15 bina vardır ve 14'ü ayaktadır. Binanın tesliminden sonra bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum. Nitekim tüm binalarda benzer şekilde kaliteli malzemeler kullanılmaktaydı" dedi.Dosyaya eklenen bir görgü tanığı da ifadesinde, yıkılan B bloğun altındaki bir firmaya ait iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığını, bu konuda müteahhit ile şirket arasında itilaf oluştuğu yönünde duyumlar aldığını kaydetti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile diğer yapı müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
hatay
antakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069808336_106:0:713:455_1920x0_80_0_0_786beafa24da0bcc326d75cfde7cb8fc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, antakya, deprem, müteahhit
hatay, antakya, deprem, müteahhit

Hatay'da 72 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: Benim işim otomotiv

19:02 17.04.2023
© AAErdoğan Premium City
Erdoğan Premium City - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Antakya'da depremde yıkılan Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu ifadesinde binanın yapımında dahli olmadığını öne sürdü, galerici olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Erdoğan Premium City, yıkıldı ve 72 kişinin burada hayatını kaybetti. Binanın yapı mühendislerinden Uğur Keçecioğlu ifadesinde, binanın 2016'da yapımına başlandığını, bir yıl sonra da tamamlandığını anlattı.
Keçecioğlu verdiği ifadede, "Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum" dedi.

'Şehir dışından araç alır, getirir, satarım’

Binanın müteahhitliğini Erdoğan Keçecioğlu Otomotiv Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi üzerinden babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun üstlendiğini aktaran Keçecioğlu, şunları söyledi:
"Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum. 11 Eylül 2017'de şirkete yüzde 25 hissedar oldum. Benim herkes otomobil alım satımıyla uğraştığımı bilir. 17 Mayıs 2018'de şirket müdürü O.K'nin yetkisine ek olarak şirket müdürlüğüne seçilmiştim. Şirkette müdür pozisyonuna geçtiğimde binanın peyzajı dahi tamamlanmıştı. Beni Antakya'da kime sorsanız otomotivle ilgilendiğimi size söyleyecektir. İşim galericiliktir, şehir dışından araç alır, getirir, satarım. Yapı kullanma izin belgesi alınırken benim yetkim vardı ancak bu şirketin otomotiv kolunda iş yaptığım için ortak olmak durumunda kaldım. Müdürlük yetkisini de aynı sebeple araç alım satımı yapabilmek için aldım."

'Kolon kesenlerin olduğunu duydum’

Binanın yapım sürecine dahil olmadığını savunan Keçecioğlu, "Benim inşaat kısmıyla herhangi bir alakam bulunmuyor. Yıkılan bina 2 bloktan oluşur. A blok ayakta, B blok yıkılmıştır. Bunun haricinde babamın yaptığı toplamda 15 bina vardır ve 14'ü ayaktadır. Binanın tesliminden sonra bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum. Nitekim tüm binalarda benzer şekilde kaliteli malzemeler kullanılmaktaydı" dedi.
Dosyaya eklenen bir görgü tanığı da ifadesinde, yıkılan B bloğun altındaki bir firmaya ait iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığını, bu konuda müteahhit ile şirket arasında itilaf oluştuğu yönünde duyumlar aldığını kaydetti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile diğer yapı müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала