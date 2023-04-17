https://sputniknews.com.tr/20230417/guney-kore-japonya-ve-abdden-ortak-tatbikat-1069815396.html
Güney Kore, Japonya ve ABD'den ortak tatbikat
Güney Kore, Japonya ve ABD'den ortak tatbikat
Güney Kore, Japonya ve ABD, son haftalarda füze denemelerini artıran Kuzey Kore'ye gözdağı vermek amacıyla ortak savunma tatbikatı gerçekleştirdi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T22:20+0300
2023-04-17T22:20+0300
2023-04-17T22:20+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
abd
japonya
füze denemesi
ortak tatbikat
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Kuzey Kore'nin devam eden füze denemelerine karşı ülkeler, tek günlük üçlü ortak deniz savunma tatbikatı yaptı.Güney Kore Donanması'nın açıklamasında, ortak deniz tatbikatlarının ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki uluslararası sularda ve Kuzey Kore'nin balistik füzelerini tespit etme, izleme ve bilgi paylaşma alanlarında uzmanlaşmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Donanma Sözcüsü Jang Do-young, "Ortak tatbikatların amacı, balistik füzelere karşı müdahale kapasitemizi geliştirmek ve Kuzey Kore'nin nükleer füze tehditleri artarken ortak operasyon düzenleme kabiliyetimizi güçlendirmek" ifadelerini kullandı.Güney Kore Savunma Bakanlığı, ayrıca ABD ile 5 gün sürecek hava tatbikatlarının, ortak operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve Kuzey'in tehditlerine karşı ortak tutumu korumak amacıyla başlatıldığını kaydetti.Tatbikata 100 hava aracının katılacağı ifade edildi.Üç ülke, Kuzey Kore'ye karşı düzenli ortak savunma tatbikatları yapacakKuzey Kore, 13 Nisan'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin (ICBM), yeni tip katı yakıtlı 'Hwasong-18' kıtalar arası balistik füze olduğunu açıklamıştı.Katı yakıtla çalışan kıtalar arası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik füze sistemi olduğu biliniyor.Pyongyang, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.Güney Kore, ABD ve Japonya, 14 Nisan'da Kuzey'e karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları gerçekleştirme konusunda anlaşmıştı.
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güney kore, kuzey kore, abd, japonya, füze denemesi, ortak tatbikat
güney kore, kuzey kore, abd, japonya, füze denemesi, ortak tatbikat
Güney Kore, Japonya ve ABD'den ortak tatbikat
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Güney Kore, Japonya ve ABD, son haftalarda füze denemelerini artıran Kuzey Kore'ye gözdağı vermek amacıyla ortak savunma tatbikatı gerçekleştirdi.
Kuzey Kore'nin devam eden füze denemelerine karşı ülkeler, tek günlük üçlü ortak deniz savunma tatbikatı yaptı.
Güney Kore Donanması'nın açıklamasında, ortak deniz tatbikatlarının ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki uluslararası sularda ve Kuzey Kore'nin balistik füzelerini tespit etme, izleme ve bilgi paylaşma alanlarında uzmanlaşmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Donanma Sözcüsü Jang Do-young, "Ortak tatbikatların amacı, balistik füzelere karşı müdahale kapasitemizi geliştirmek ve Kuzey Kore'nin nükleer füze tehditleri artarken ortak operasyon düzenleme kabiliyetimizi güçlendirmek" ifadelerini kullandı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, ayrıca ABD ile 5 gün sürecek hava tatbikatlarının, ortak operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve Kuzey'in tehditlerine karşı ortak tutumu korumak amacıyla başlatıldığını kaydetti.
Tatbikata 100 hava aracının katılacağı ifade edildi.
Üç ülke, Kuzey Kore'ye karşı düzenli ortak savunma tatbikatları yapacak
Kuzey Kore, 13 Nisan'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin (ICBM), yeni tip katı yakıtlı 'Hwasong-18' kıtalar arası balistik füze olduğunu açıklamıştı.
Katı yakıtla çalışan kıtalar arası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik füze sistemi olduğu biliniyor.
Pyongyang, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.
Güney Kore, ABD ve Japonya, 14 Nisan'da Kuzey'e karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları gerçekleştirme konusunda anlaşmıştı.