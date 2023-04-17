https://sputniknews.com.tr/20230417/fiba-kadinlar-avrupa-ligi-sampiyonu-fenerbahce-oldu-1069768701.html
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu
Çekya'da düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T00:53+0300
2023-04-17T00:53+0300
2023-04-17T00:53+0300
spor
fiba
fiba kadınlar avrupa basketbol şampiyonası
fenerbahçe
basketbol
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Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun finalinde Mersin ekibini 99-60 yenerek tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Breanna Stewart'a madalya verildi.Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, gözyaşlarını tutamadı. Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da teknik heyet ve oyuncuları kutlayıp, takımla birlikte poz verdi.Törende, Mersin ekibine de ikincilik madalyası takdim edildi.Karşılaşmayı Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de izledi.
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fiba, fiba kadınlar avrupa basketbol şampiyonası, fenerbahçe, basketbol
fiba, fiba kadınlar avrupa basketbol şampiyonası, fenerbahçe, basketbol
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu
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Çekya'da düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin oyuncuları, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende kupasını ve madalyalarını aldı.
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun finalinde Mersin ekibini 99-60 yenerek tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.
Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Breanna Stewart'a madalya verildi.
Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, gözyaşlarını tutamadı. Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da teknik heyet ve oyuncuları kutlayıp, takımla birlikte poz verdi.
Törende, Mersin ekibine de ikincilik madalyası takdim edildi.
Karşılaşmayı Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de izledi.