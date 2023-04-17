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Fenerbahçe ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli yöneticiler Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan'ı... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:37+0300
2023-04-17T23:37+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
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Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe kulübünün Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle oynanan maçtaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin hem sportmenliğe aykırı hareketleri hem de hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketleri, Burak Çağlan Kızılhan'ın da hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.Ayrıca, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor kulüpleriyle, Corendon Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş ve Yukatel Kayserisporlu futbolcu Majid Hosseini'nin de PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe

Fenerbahçe ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi

23:37 17.04.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli yöneticiler Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe kulübünün Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle oynanan maçtaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin hem sportmenliğe aykırı hareketleri hem de hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketleri, Burak Çağlan Kızılhan'ın da hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Ayrıca, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor kulüpleriyle, Corendon Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş ve Yukatel Kayserisporlu futbolcu Majid Hosseini'nin de PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.
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