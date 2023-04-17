https://sputniknews.com.tr/20230417/fahrettin-altun-ser-odaklarini-hicbir-sey-durdurmuyor-1069816292.html

Fahrettin Altun: Şer odaklarını hiçbir şey durdurmuyor

Fahrettin Altun: Şer odaklarını hiçbir şey durdurmuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Felaket dönemlerini kargaşa ortamına çeviren dezenformasyon gerçeğiyle uluslararası bir kararlılıkla... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T22:58+0300

2023-04-17T22:58+0300

2023-04-17T22:58+0300

türkiye

fahrettin altun

dezenformasyon

iletişim başkanlığı

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ltun, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen, "Afet Diplomasisi: Dirençli Bir Dünya İçin Uluslararası Dayanışmayı Yeniden Kurgulamak" paneline, video mesaj gönderdi.Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Altun, Türkiye'nin 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadığını anımsattı.Kısa bir süre içerisinde çok yıkıcı iki depremin meydana gelmesi ve bunları takip eden artçı depremlerin, devasa bir alanda yaşayan 14 milyonun üzerinde vatandaşı etkilediğini belirten Altun, çok geniş bir etki alanı olan bu depremler sonucunda, 11 ilin 62 ilçesinde ağır yıkım ve can kaybı yaşandığını anlattı.Altun, depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini aktararak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diledi.Depremlerin şiddeti, etki alanının genişliği, can kayıpları ve yıkımın büyüklüğü nedeniyle bu afetin, "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini ifade eden Fahrettin Altun, şunları kaydetti:Bu süreçte Türkiye'nin yaptığı uluslararası yardım çağrısının da çok geniş bir karşılık bulduğuna işaret eden Altun, dünyanın dört bir yanında bulunan 100'den fazla ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu, 90'a yakın ülkeden gelen 10 bini aşkın personelin, deprem bölgesinde yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini söyledi.'Yardımlaşma ve dayanışma' vurgusuİletişim Başkanı Fahrettin Altun, küresel güvenliği tehdit eden unsurlar, salt siyasi uyuşmazlıklar ve bunun sonucu ortaya çıkan askeri çözüm arayışlarından ibaret olmadığını belirterek, "Çağımızda, küresel güvenlik ve refah, ekonomik krizler, salgınlar, kıtlık, iklim krizi, doğal afetler gibi çeşitli unsurlarca tehdit altındadır. Bu sorunlar başlangıçta bölgesel olarak baş gösterse bile zamanla etki alanı genişleyerek, küresel bir sorun haline gelme potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır." dedi.Artık sorunların yerelliği diye bir şeyin söz konusu olmadığının altını çizen Altun, şöyle konuştu:Altun, felaketin ilk anlarından itibaren canla başla mücadele veren başta arama-kurtarma görevlileri olmak üzere, bölgede faaliyet gösteren tüm vatandaşlara, zor günde destek olan ülkelerin liderlerine ve halklarına teşekkür etti.'Şer odaklarını hiçbir şey durdurmuyor'Fahrettin Altun, uluslararası dayanışma kadar önemli bir diğer konunun da "dezenformasyon ve dezenformasyonun yıkıcı etkileri" olduğunu belirterek, "Biz yaşadığımız felakette bir kez daha gördük ki yalan haber yayan şer odaklarını hiçbir şey durdurmuyor." diye konuştu. Fahrettin Altun, şöyle devam etti:Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için hem yerli hem de yabancı basın mensuplarının bölgede etkili ve doğru habercilik yapabilmesi için ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini vurgulayan Altun, bu kapsamda gazetecilere gerekli teknik imkanı sağladıklarını, sahada personel bulundurduklarını, yabancı gazetecilerin akreditasyon faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.'Bütün yaraları sarmak için seferber olduk'Altun, devlet-millet iletişiminin sağlanması amacıyla yürütülen CİMER faaliyetlerine bir de "Deprem Acil" butonu eklediklerini, böylece, asrın felaketinden etkilenenlerin taleplerini çok daha hızlı şekilde iletebilmesini sağladıklarını kaydetti.Türkiye'nin, zor gününde kendisine uzatılan yardım elini asla unutmayacağını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şunları ifade etti:

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fahrettin altun, dezenformasyon, iletişim başkanlığı