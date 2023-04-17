https://sputniknews.com.tr/20230417/dunya-saglik-orgutu-sudandaki-catismalarda-83-kisi-hayatini-kaybetti-1069771025.html

Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçlerinin arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 83 kişinin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T05:05+0300

2023-04-17T05:05+0300

2023-04-17T05:08+0300

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çatışma

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Sudan'da ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, bin 126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor" bilgisini verdi.Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230416/sudan-ordusu-ile-hdk-arasinda-iktidar-savasi-catismalarda-onlarca-sivil-ve-ust-duzey-askerler-oldu-1069744370.html

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