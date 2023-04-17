https://sputniknews.com.tr/20230417/duma-abd-buyukelcisi-tracyi-biyolaboratuvarlarla-ilgili-oturuma-davet-etti-1069799970.html

Duma, ABD Büyükelçisi Tracy'i biyolaboratuvarlarla ilgili oturuma davet etti

Duma, ABD Büyükelçisi Tracy'i biyolaboratuvarlarla ilgili oturuma davet etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi, yarın biyolaboratuvarlar hakkında yapılacak komite toplantısına ABD'nin yeni... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T15:49+0300

2023-04-17T15:49+0300

2023-04-17T15:49+0300

dünya

duma

ukrayna

lynne tracy

biyolojik laboratuvar

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Komiteden yapılan açıklamada, "Oturum sırasında milletvekilleri, yabancı ajanlarla ilgili mevzuata uyuma ilişkin devlet denetimlerinin yanı sıra yabancı sivil toplum kuruluşlarının Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili konularını ele alacak" dendi.ABD Büyükelçisi Tracy'nin oturuma davet edildiği bildirildi.Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya, ABD ve NATO'nun Ukrayna'da biyolaboratuvar kisvesi altında askeri tesis ağı kurduğunu söylemişti.Duma ve Federasyon Konseyi, Washington'un Ukrayna'da gizli araştırmaların yürütüldüğü biyolaboratuvar ağı kurduğunun belirtildiği bir raporu bu ay içinde kabul etmişti.

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duma, ukrayna, lynne tracy, biyolojik laboratuvar