DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Değişen medya tüketim alışkanlıkları
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/dp-lideri-gultekin-uysal-bir-tarihi-kavsaga-dogru-ilerliyoruz-1069776108.html
DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz
DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T09:28+0300
2023-04-17T09:28+0300
2023 türkiye seçimleri
dp
gültekin uysal
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103838/67/1038386780_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_6986aa238019e90ba32fa1597a458cf0.jpg
Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Belediyesinin düzenlediği iftar programına katılan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.Uysal, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin herkesi derin acı ve üzüntüye sevk ettiğini dile getirerek, "Bu iklimde de belki Türk demokrasisinin en zor sınavına doğru ilerliyoruz. Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile olmasıdır." diye konuştu.Türkiye'nin imkan ve kapasitesinin farkında olduklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:"Yeter ki namuslu ellerde olsun. Yeter ki bugün ülkenin büyüklüğüne denk siyasi akıl ve kadroyla buluşabilsin. Hepimizin çabası bu milletin refahıdır, bu milletin felahıdır. Bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Bulunduğumuz coğrafya her dakika çatışmaların tetiklenebildiği bir coğrafya. Bu gerçekten hareketle, varlığımızı her daim münakaşa yapmak isteyenlere karşı her daim uyanık olma ve aklımızın gereğini yapma mecburiyetindeyiz."Programa, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Demokrat Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Demirtaş, Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin temsilcileri, CHP Bolu milletvekili adayları Türker Ateş ve Burak Cop ile belde sakinleri katıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103838/67/1038386780_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_780f73d873d0513da5d7d5070304c344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dp, gültekin uysal, seçim
dp, gültekin uysal, seçim

DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz

09:28 17.04.2023
© Sputnik / Hikmet Durgun / Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, Mersin mitinginde "Sadece Mersin'in değil, Türk demokrasisinin de yükünü almak için çalışıyoruz" dedi.
Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, Mersin mitinginde Sadece Mersin'in değil, Türk demokrasisinin de yükünü almak için çalışıyoruz dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© Sputnik / Hikmet Durgun /
Abone olTelegram
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile olmasıdır." dedi.
Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Belediyesinin düzenlediği iftar programına katılan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Uysal, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin herkesi derin acı ve üzüntüye sevk ettiğini dile getirerek, "Bu iklimde de belki Türk demokrasisinin en zor sınavına doğru ilerliyoruz. Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile olmasıdır." diye konuştu.
Türkiye'nin imkan ve kapasitesinin farkında olduklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:
"Yeter ki namuslu ellerde olsun. Yeter ki bugün ülkenin büyüklüğüne denk siyasi akıl ve kadroyla buluşabilsin. Hepimizin çabası bu milletin refahıdır, bu milletin felahıdır. Bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Bulunduğumuz coğrafya her dakika çatışmaların tetiklenebildiği bir coğrafya. Bu gerçekten hareketle, varlığımızı her daim münakaşa yapmak isteyenlere karşı her daim uyanık olma ve aklımızın gereğini yapma mecburiyetindeyiz."
Programa, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Demokrat Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Demirtaş, Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin temsilcileri, CHP Bolu milletvekili adayları Türker Ateş ve Burak Cop ile belde sakinleri katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала