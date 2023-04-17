https://sputniknews.com.tr/20230417/depremden-etkilenen-universite-ogrencileri-ve-ogretim-elemanlarina-internet-destegi-1069806990.html

Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği

Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) GSM operatörleriyle görüşmeleri sonucu deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarına aylık 6 GB ücretsiz... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T18:22+0300

2023-04-17T18:22+0300

2023-04-17T18:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

yök

gsm

internet

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüşmeleri sonucu, deprem bölgesindeki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve öğretim elemanları ile ailesi deprem bölgesinde olup da diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere uzaktan öğretimde kullanılmak üzere ücretsiz internet hakkı tanındı.GSM operatörleri, eğitim amaçlı kullanılmak üzere aylık 6 GB ücretsiz interneti, öğrenci ve öğretim elemanlarının telefonlarına tanımladı.

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2023

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deprem, yök, gsm, internet