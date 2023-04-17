https://sputniknews.com.tr/20230417/demirtastan-pusula-paylasimi-lutfen-oyunu-heba-etme-1069807089.html
Demirtaş'tan pusula paylaşımı: Lütfen oyunu heba etme
Demirtaş'tan pusula paylaşımı: Lütfen oyunu heba etme
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir görsel yayınlayarak çağrıda bulundu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T18:27+0300
2023-04-17T18:27+0300
2023-04-17T18:27+0300
selahattin demirtaş
2023 türkiye seçimleri
hdp
seçim
oy pusulası
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair paylaşımda bulundu.Oy pusulasına, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın fotoğrafları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının konulduğu bir görsel paylaşan Demirtaş, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" dedi.
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selahattin demirtaş, hdp, seçim, oy pusulası
selahattin demirtaş, hdp, seçim, oy pusulası
Demirtaş'tan pusula paylaşımı: Lütfen oyunu heba etme
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Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir görsel yayınlayarak çağrıda bulundu.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair paylaşımda bulundu.
Oy pusulasına, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın fotoğrafları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının konulduğu bir görsel paylaşan Demirtaş, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" dedi.