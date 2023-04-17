https://sputniknews.com.tr/20230417/demirtastan-pusula-paylasimi-lutfen-oyunu-heba-etme-1069807089.html

Demirtaş'tan pusula paylaşımı: Lütfen oyunu heba etme

Demirtaş'tan pusula paylaşımı: Lütfen oyunu heba etme

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir görsel yayınlayarak çağrıda bulundu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T18:27+0300

2023-04-17T18:27+0300

2023-04-17T18:27+0300

selahattin demirtaş

2023 türkiye seçimleri

hdp

seçim

oy pusulası

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair paylaşımda bulundu.Oy pusulasına, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın fotoğrafları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının konulduğu bir görsel paylaşan Demirtaş, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" dedi.

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selahattin demirtaş, hdp, seçim, oy pusulası