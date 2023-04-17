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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık" dedi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T14:55+0300
2023-04-17T15:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye ekonomisi
istanbul finans merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin açılış töreninde konuşma yapıyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:* Bugün sizlerle ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış töreni münasebeti ile bir aradayız. * Programımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha artık son 3 gününün içinde olduğumuz Ramazan-ı Şerif-i'nizi tebrik ediyorum. * Bu yıl 6 Şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz ramazan ayını her bakımdan dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Hem yaraları sarmanın hem de bu zor günlerde milletimize umut olmanın müjdeli haberlerle umut aşılamanın çabasındayız.* Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırım ve kalkınma hamlelerimize hız veriyoruz. Durmak yok yola, yatırıma, hizmete, eser kazandırmaya devam diyerek milletimizi hayalleri ile buluşturmayı sürdürüyoruz. * Bugün de Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz.* Tarihte İstanbul, nasıl bu ülkenin finans merkeziyse şimdi yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor, hayırlı olsun.* Dünyada New York, Londra, Frankfurt gibi asırlık merkezlerin yanında Dubai, Singupur, Hong Kong gibi sonradan bu listeye dahil olan önemli finans merkezleri de bulunuyor. Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında artan siyasi rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. * Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha yukarı taşıdık. Tarihi olarak doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari köprü görevi gören İstanbul'un günümüzde finansal piyasalar arasında aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. * Yaklaşık iktidara geldiğimizden bir kaç yıl sonra bu müjdeyi vermiştik. Demiştik ki, bizler İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk. Kimlerle mücadele etmedik ki? Kimlerle bu işin kavgasını vermedik ki? 'Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. 'Ziraat Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. Ne yapmadılar ki, Vakıfbank için aynı şeyi söylediler.
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recep tayyip erdoğan, türkiye ekonomisi, istanbul finans merkezi
recep tayyip erdoğan, türkiye ekonomisi, istanbul finans merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık

14:55 17.04.2023 (güncellendi: 15:10 17.04.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin açılış töreninde konuşma yapıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
* Bugün sizlerle ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış töreni münasebeti ile bir aradayız.
* Programımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha artık son 3 gününün içinde olduğumuz Ramazan-ı Şerif-i'nizi tebrik ediyorum.
* Bu yıl 6 Şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz ramazan ayını her bakımdan dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Hem yaraları sarmanın hem de bu zor günlerde milletimize umut olmanın müjdeli haberlerle umut aşılamanın çabasındayız.
* Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırım ve kalkınma hamlelerimize hız veriyoruz. Durmak yok yola, yatırıma, hizmete, eser kazandırmaya devam diyerek milletimizi hayalleri ile buluşturmayı sürdürüyoruz.
* Bugün de Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz.
* Tarihte İstanbul, nasıl bu ülkenin finans merkeziyse şimdi yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor, hayırlı olsun.
* Dünyada New York, Londra, Frankfurt gibi asırlık merkezlerin yanında Dubai, Singupur, Hong Kong gibi sonradan bu listeye dahil olan önemli finans merkezleri de bulunuyor. Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında artan siyasi rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyor.
* Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha yukarı taşıdık. Tarihi olarak doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari köprü görevi gören İstanbul'un günümüzde finansal piyasalar arasında aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.
* Yaklaşık iktidara geldiğimizden bir kaç yıl sonra bu müjdeyi vermiştik. Demiştik ki, bizler İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk. Kimlerle mücadele etmedik ki? Kimlerle bu işin kavgasını vermedik ki? 'Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. 'Ziraat Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. Ne yapmadılar ki, Vakıfbank için aynı şeyi söylediler.
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