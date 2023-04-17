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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi de 21 yıl önce tıpkı Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi de 21 yıl önce tıpkı Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyle ilgili "20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T17:42+0300
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recep tayyip erdoğan
kentsel dönüşüm
fikirtepe
2023 türkiye seçimleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm, fikirtepe
recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm, fikirtepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi de 21 yıl önce tıpkı Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık

17:42 17.04.2023 (güncellendi: 18:00 17.04.2023)
© AA Recep Tayyip Erdoğan
 Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyle ilgili "20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz" dedi. Erdoğan "Türkiye'yi de 20 yıl önce tıpkı Fikirtepe'nin eski hali gibi teslim aldık" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:
"(Yeni Fikirtepe Projesi) Ortalama olarak projenin üçte biri tamamlandı. Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz 1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz."
İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir.
(Yeni Fikirtepe Projesi) 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz.
Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutların hepsi sahiplerine teslim edilmiş olacak. Tabii gönül bu projenin daha yatay bir mimariyle gerçekleştirilmesini ister ama insanlarımızı gönüllü bir şekilde ve bulundukları yerde dönüşüm sürecine dahil etmek için böyle bir yöntemle projeyi yürüttük.
Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.
Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız.
Fikirtepe'de yaşanan değişim 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye yeterlidir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.
Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.
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