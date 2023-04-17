https://sputniknews.com.tr/20230417/cumhurbaskani-erdogan-baskalari-makam-ve-siyasi-ikbal-pesinde-olsa-da-biz-onlar-gibi-olmayacagiz--1069811541.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız." dedi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T20:38+0300
2023-04-17T20:38+0300
2023-04-17T21:04+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
istanbul
üsküdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz.🔸Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız.
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recep tayyip erdoğan, istanbul, üsküdar
recep tayyip erdoğan, istanbul, üsküdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız
20:38 17.04.2023 (güncellendi: 21:04 17.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz.
🔸Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız.