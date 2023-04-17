https://sputniknews.com.tr/20230417/cumhurbaskani-erdogan-baskalari-makam-ve-siyasi-ikbal-pesinde-olsa-da-biz-onlar-gibi-olmayacagiz--1069811541.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız." dedi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T20:38+0300

2023-04-17T20:38+0300

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

istanbul

üsküdar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz.🔸Başkaları makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız.

istanbul

üsküdar

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2023

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recep tayyip erdoğan, istanbul, üsküdar