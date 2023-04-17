https://sputniknews.com.tr/20230417/cumhurbaskani-adaylari-enerji-politikalarinda-ne-vaat-ediyor-1069792066.html

Cumhurbaşkanı adayları enerji politikalarında ne vaat ediyor?

Cumhurbaşkanı adayları enerji politikalarında ne vaat ediyor?

Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri arasında enerji politikaları önemli bir yer tutuyor. Doğalgaz keşifleri, nükleer santralleri, yenilenebilir enerji... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T13:55+0300

2023-04-17T13:55+0300

2023-04-17T13:55+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim beyannamesi

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

elektrik

elektrikli araç

elektrik santrali

elektrik hattı

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Seçime bir aydan daha kısa süre kala adayların vaatlerin netleşiyor. Seçim vaatlerinden vatandaşı en çok ilgilendiren başlıkların arasından enerji geliyor. Elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin düşmesini bekleyen vatandaşlar bu konuda atılacak adımları yakından takip ediyor.Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın seçim beyannameleri yayınlandı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın seçim beyannamesi için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Açıklanan beyannameler arasında doğalgaz keşifleri, nükleer santralleri, yenilenebilir enerji politikaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları yer alıyor.Cumhur İttifakı ne vaat ediyor?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde elektrik kurulu gücünde ilk 10 ülke arasında yer almanın hedeflendiği belirtilerek bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar şöyle sıralandı.Millet İttifakı’nın enerji vaatleriMillet İttifakı’nın oluşturan altı partinin genel başkaları tarafından imzalanan ortak politikalar mutabakat metni içerisinde enerji politikalarına yer verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasına son verileceği vurgulanan vaatler arasında şunlar yer aldı:

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2023

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