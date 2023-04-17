Cumhurbaşkanı adayları enerji politikalarında ne vaat ediyor?
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Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri arasında enerji politikaları önemli bir yer tutuyor. Doğalgaz keşifleri, nükleer santralleri, yenilenebilir enerji politikaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları vaatler arasında yer aldı.
Seçime bir aydan daha kısa süre kala adayların vaatlerin netleşiyor. Seçim vaatlerinden vatandaşı en çok ilgilendiren başlıkların arasından enerji geliyor. Elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin düşmesini bekleyen vatandaşlar bu konuda atılacak adımları yakından takip ediyor.
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın seçim beyannameleri yayınlandı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın seçim beyannamesi için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Açıklanan beyannameler arasında doğalgaz keşifleri, nükleer santralleri, yenilenebilir enerji politikaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları yer alıyor.
Cumhur İttifakı ne vaat ediyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde elektrik kurulu gücünde ilk 10 ülke arasında yer almanın hedeflendiği belirtilerek bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar şöyle sıralandı.
2022 yılında kurulu güç içinde yüzde 54,3 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2028 yılında kadar yüzde 60’ın üzerine çıkarılacak.
2053 yılına kadar elektrik ve ısı üretiminde 2017 yılına göre yüzde 71 emisyon azaltımı hedefleniyor.
Güneş enerjisinde kurulu gücü 27 GW’a, rüzgâr enerjisinde 16 GW’a ulaştırılması planlanıyor.
2022 yılında elektrik üretiminde yüzde 42,2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2028 yılında yüzde 50 seviyelerine çıkarılacak.
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tam kapasiteyle devreye alınmasını sağlanacak. İlave nükleer santraller kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Tüm ilçelere doğalgazı ulaştıracak.
Karadeniz doğalgazı vatandaşa ulaşacak. Mevcut 710 milyar m3’lük rezerve ilave yeni keşifler gerçekleştirilmesi için çalışma yapılacak.
Kaynak ülkelerden gelecek doğalgazın hem fiziki teslimatının yapılacağı hem de finansal enstrümanlar aracılığıyla ticarete konu edileceği, rekabetçi bir enerji ticaret merkezi tesis edilecek.
Yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojilerinin uygulanması çalışmalarına hız verilecek
Maden atıkları değerlendirerek ekonomiye kazandırılacak.
Elektrikli araçların kullanımı ve elektrik depolama ihtiyacı ile küresel ölçekte önem kazanan lityum iyon pillerin temel hammaddesi lityum karbonatın ülkemizde üretimini sağlanacak.
Millet İttifakı’nın enerji vaatleri
Millet İttifakı’nın oluşturan altı partinin genel başkaları tarafından imzalanan ortak politikalar mutabakat metni içerisinde enerji politikalarına yer verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasına son verileceği vurgulanan vaatler arasında şunlar yer aldı:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) görev ve sorumluluklarını gözden geçirilecek ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) yetki alanına müdahalesine son verilecek.
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt piyasalarındaki yoğun tüketici şikayetlerinin tek bir merkezden takibi için bir ‘Enerji Tüketici Portalı’ kurulacak.
Enerji sektöründe arz-talep dengesini bozacak teşvik ve sübvansiyonlar yerine bütçeden doğrudan maddi destekler verilecek.
Elektrik üretim ve dağıtım şirketleriyle yapılan sözleşmeler incelenecek. Bunun için bir komisyon oluşturulacak.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nı (YEKDEM) değişen piyasa şartlarına ve fiyatlarına bağlı bir şekilde tekrar tasarlanacak.
Rüzgar enerjisinde yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirilecek.
Elektrikli araç şarj istasyonu ağı 2025 itibariyle tüm Türkiye’de hazır hale getirilmesi planlanıyor.
Doğalgaz ithalatında belli ülkelere/şirketlere bağımlılık riskini azaltmak ve doğalgaz ithalat maliyetini düşürmek için yeni kaynak ülkelerle anlaşmalar yapılacak.
Yeni nesil nükleer teknolojilere dayalı Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kurarak ‘Türkiye Nükleer Ekosistemi’ geliştirecek.
Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumu ve sözleşme detayları, anlaşma dışında verilmiş olan haklar veya üstlenilen yükümlülükle gözden geçirilecek.
Türkiye Doğu Avrupa–Kafkasya–Ortadoğu–Kuzey Afrika havzasının en büyük Enerji Ticaret Merkezi’ne dönüştürecek.
Doğu Akdeniz’de hakları koruyarak münhasır ekonomik bölgelerle ilgili uluslararası antlaşmalar tamamlanacek ve arama faaliyetleri yoğunlaşacak.