CHP'den TRT hakkında suç duyurusu
17:02 17.04.2023 (güncellendi: 17:05 17.04.2023)
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CHP'li Özkan, "TRT, Erdoğan ve Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını sadece on dakikayla sınırlamıştır" diyerek TRT hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada TRT’ye tepki gösterdi.
Özkan, CHP'nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını sadece on dakikayla sınırlamıştır. Diğer uygulamalar nedeniyle TRT'yi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettik. TRT Genel Müdürü'nün, TRT Yönetim Kurulu'nun ve TRT'de CHP'nin sesini kısmaya çalışan tüm yetkililerin bu şikayet dilekçesinde isimleri var."
"TRT, milletin televizyonu olma özelliğini yitirmiştir. TRT'yi yeniden Türk milletinin TV kanalı haline dönüştüreceğiz."— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) April 17, 2023
Genel Başkan Başdanışmanımız Tuncay Özkan, TRT hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet sonrası basın açıklaması düzenledi. pic.twitter.com/EDYZikrFMw
CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için parti tarafından hazırlanan 'Sana Söz Yine Baharlar Gelecek' isimli reklam filminin yayınlanması için kamu yayıncısı TRT’ye başvurdu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı filmin TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanması istemiyle TRT Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt verilmedi.
Reklam filminin yayınlamaması üzerine CHP TRT Genel Müdürlüğü’ne yeniden başvuru yaptı. “Tarafsız olması gereken TRT’nin hukuksuz bulunan bu tavrını ironik bulduğumuzu belirtmek durumundayız. Kaldı ki bu tutum Kurumun maddi açıdan zarara uğramasına da neden olmaktadır” ifadeleri yer alan başvuru şu taleple devam etti:
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtarıcısı ve kurucusu konumunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Genel Başkanı’na yönelik hukuksuz bulunan bu tavrın sona erdirilmesini ve “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” isimli reklam filminin ivedilikle TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanmasını talep ediyoruz.”
12 Eylül 2019, 16:00