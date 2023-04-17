https://sputniknews.com.tr/20230417/chpden-trt-hakkinda-suc-duyurusu-1069802895.html

CHP'den TRT hakkında suç duyurusu

CHP'den TRT hakkında suç duyurusu

CHP'li Özkan, "TRT, Erdoğan ve Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını sadece on... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T17:02+0300

2023-04-17T17:02+0300

2023-04-17T17:05+0300

2023 türkiye seçimleri

trt

cumhuriyet halk partisi (chp)

suç duyurusu

kemal kılıçdaroğlu

grup toplantısı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada TRT’ye tepki gösterdi.Özkan, CHP'nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada şunları kaydetti:CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için parti tarafından hazırlanan 'Sana Söz Yine Baharlar Gelecek' isimli reklam filminin yayınlanması için kamu yayıncısı TRT’ye başvurdu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı filmin TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yayınlanması istemiyle TRT Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt verilmedi.Reklam filminin yayınlamaması üzerine CHP TRT Genel Müdürlüğü’ne yeniden başvuru yaptı. “Tarafsız olması gereken TRT’nin hukuksuz bulunan bu tavrını ironik bulduğumuzu belirtmek durumundayız. Kaldı ki bu tutum Kurumun maddi açıdan zarara uğramasına da neden olmaktadır” ifadeleri yer alan başvuru şu taleple devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20190912/yargidan-trtde-ocalan-yayini-karari-ifade-ozgurlugu-1040156332.html

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trt, cumhuriyet halk partisi (chp), suç duyurusu, kemal kılıçdaroğlu, grup toplantısı