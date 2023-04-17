https://sputniknews.com.tr/20230417/chp-genel-baskan-yardimcisi-agbabadan-secimde-depremzedelere-ucretsiz-ulasim-teklifi-1069805583.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan seçimde depremzedelere ücretsiz ulaşım teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan seçimde depremzedelere ücretsiz ulaşım teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gerekli kolaylığı yapması gerektiğini belirterek "Onların... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T17:54+0300

2023-04-17T17:54+0300

2023-04-17T17:54+0300

veli ağbaba

2023 türkiye seçimleri

deprem

seçim

ulaşım

thy

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Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesinin Malatya'da kurduğu konteyner kentte düzenlediği basın toplantısında, 5 kuruş para almadan depremzedelerin konutlarını ve iş yerlerini yapacaklarını söyledi.Malatya'nın birçok noktasında yerinde dönüşümü vadettiklerini vurgulayan Ağbaba, "Depremi yaşadık, hala hasar tespiti yapılıyor ve bununla ilgili ciddi kuşkular var. Önce, 'ağır hasarlı' dediler özellikle Bostanbaşı civarındaki binalara, insanlar gitti kapısını penceresini söktü sattı, şimdi AFAD 'az hasar' verdi. Böyle rezillik olur mu?" diye konuştu.Ağbaba, çok sık şikayetler geldiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:Malatya'nın düzgün konutlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Ağbaba, şunları kaydetti:Ağbaba, deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gerekli kolaylığı sağlaması gerektiğini dile getirerek "Onların buraya ulaşması ile ilgili devletin gerekeni yapması gerekiyor. Oy kullanmak isteyen insanları Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları ve Valilik koordinesinde otobüsler ücretsiz taşımalıdır. Depremden dolayı başka şehirlere giden tüm Malatyalılara bir çağrı yapıyorum, lütfen şehrinize dönün. Hem gelin oylarınızı kullanın hem de şehrinize sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

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veli ağbaba, deprem, seçim, ulaşım, thy