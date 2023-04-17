https://sputniknews.com.tr/20230417/chp-binasi-cevresinde-havaya-ates-eden-suphelinin-savcilik-ifadesi-ortaya-cikti-1069810229.html

CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T19:38+0300

2023-04-17T19:38+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

şüpheli

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.Emre D.'nin savcılıktaki ifadesinde, "Nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim" dediği belirtildi.

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, şüpheli