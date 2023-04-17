https://sputniknews.com.tr/20230417/chp-binasi-cevresinde-havaya-ates-eden-suphelinin-savcilik-ifadesi-ortaya-cikti-1069810229.html
CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T19:38+0300
2023-04-17T19:38+0300
2023-04-17T19:41+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
şüpheli
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.Emre D.'nin savcılıktaki ifadesinde, "Nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim" dediği belirtildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, şüpheli
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, şüpheli
CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
19:38 17.04.2023 (güncellendi: 19:41 17.04.2023) Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, "Nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim" dediği belirtildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Emre D.'nin savcılıktaki ifadesinde, "Nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim" dediği belirtildi.