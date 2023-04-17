https://sputniknews.com.tr/20230417/bulgaristan-ukraynadan-tahil-ithalatini-gecici-olarak-yasaklayabilir-1069768572.html
Bulgaristan Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasaklayabilir
Bulgaristan Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasaklayabilir
Macaristan ve Polonya’nın ardından Bulgaristan’ın da Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici yasak getirme olasılığını değerlendirdiği öğrenildi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T00:41+0300
2023-04-17T00:41+0300
2023-04-17T00:41+0300
ukrayna krizi
bulgaristan
tahıl
tahıl anlaşması
macaristan
polonya
ukrayna krizi
rusya
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Bulgaristan Tarım Bakanı Yavor Geçev, Macaristan ve Polonya’nın ardından Bulgaristan’ın da Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici yasak getirme olasılığını değerlendirmekte olduğunu belirtti.Bulgaristan Telgraf Ajansı’nın (BTA) aktardığı üzere Geçev, Varşova ve Budapeşte'nin son eylemleri göz önünde bulundurularak ülkenin çıkarlarının korunması gerektiğine işaret etti. Bulgar bakan, Sofya’nın benzer adımları atmaması halinde Bulgaristan’daki Ukrayna tahılı miktarının daha da artacağını vurguladı.Ajansın aktardığı üzere Geçev pazartesi günü diğer ülkeler tarafından uygulanan yasakların yasal boyutuna ilişkin raporları bekliyor, Salı günü ise durumu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/ingiliz-basini-bati-en-zor-aninda-ukraynayi-sirtindan-vurdu-1069763868.html
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bulgaristan, tahıl, tahıl anlaşması, macaristan, polonya, ukrayna krizi, rusya
bulgaristan, tahıl, tahıl anlaşması, macaristan, polonya, ukrayna krizi, rusya
Bulgaristan Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasaklayabilir
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Macaristan ve Polonya’nın ardından Bulgaristan’ın da Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici yasak getirme olasılığını değerlendirdiği öğrenildi.
Bulgaristan Tarım Bakanı Yavor Geçev, Macaristan ve Polonya’nın ardından Bulgaristan’ın da Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici yasak getirme olasılığını değerlendirmekte olduğunu belirtti.
Bulgaristan Telgraf Ajansı’nın (BTA) aktardığı üzere Geçev, Varşova ve Budapeşte'nin son eylemleri göz önünde bulundurularak ülkenin çıkarlarının korunması gerektiğine işaret etti. Bulgar bakan, Sofya’nın benzer adımları atmaması halinde Bulgaristan’daki Ukrayna tahılı miktarının daha da artacağını vurguladı.
Ajansın aktardığı üzere Geçev pazartesi günü diğer ülkeler tarafından uygulanan yasakların yasal boyutuna ilişkin raporları bekliyor, Salı günü ise durumu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmeyi planlıyor.