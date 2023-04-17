https://sputniknews.com.tr/20230417/bulgaristan-ukraynadan-tahil-ithalatini-gecici-olarak-yasaklayabilir-1069768572.html

Bulgaristan Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasaklayabilir

Bulgaristan Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasaklayabilir

Macaristan ve Polonya’nın ardından Bulgaristan’ın da Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici yasak getirme olasılığını değerlendirdiği öğrenildi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T00:41+0300

2023-04-17T00:41+0300

2023-04-17T00:41+0300

ukrayna krizi

bulgaristan

tahıl

tahıl anlaşması

macaristan

polonya

ukrayna krizi

rusya

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Bulgaristan Tarım Bakanı Yavor Geçev, Macaristan ve Polonya’nın ardından Bulgaristan’ın da Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici yasak getirme olasılığını değerlendirmekte olduğunu belirtti.Bulgaristan Telgraf Ajansı’nın (BTA) aktardığı üzere Geçev, Varşova ve Budapeşte'nin son eylemleri göz önünde bulundurularak ülkenin çıkarlarının korunması gerektiğine işaret etti. Bulgar bakan, Sofya’nın benzer adımları atmaması halinde Bulgaristan’daki Ukrayna tahılı miktarının daha da artacağını vurguladı.Ajansın aktardığı üzere Geçev pazartesi günü diğer ülkeler tarafından uygulanan yasakların yasal boyutuna ilişkin raporları bekliyor, Salı günü ise durumu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230416/ingiliz-basini-bati-en-zor-aninda-ukraynayi-sirtindan-vurdu-1069763868.html

bulgaristan

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bulgaristan, tahıl, tahıl anlaşması, macaristan, polonya, ukrayna krizi, rusya