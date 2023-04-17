https://sputniknews.com.tr/20230417/brics-bolgesi-ticari-islemlerde-dolarin-geri-cekilmesine-ornek-olabilir-1069815568.html

‘BRICS bölgesi, ticari işlemlerde doların geri çekilmesine örnek olabilir’

‘BRICS bölgesi, ticari işlemlerde doların geri çekilmesine örnek olabilir’

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın Çin ziyareti sırasında BRICS ülkelerine kendi para birimleriyle ticaret yapma çağrısını değerlendiren Fudan... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T22:25+0300

2023-04-17T22:25+0300

2023-04-17T22:25+0300

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Fudan Üniversitesi bünyesindeki Çin Enstitüsü’nden araştırmacı Liu Dian, Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın BRICS ülkelerinin ticari işlemlerde dolar hegemonyasına son verme çağrısı bağlamında parasal özerkliğin Brezilya’ya ABD’nin etkisinden kurtulmasına yardım edeceğini söyledi.Liu, “Latin Amerika'nın en büyük gelişmekte olan ülkesi Brezilya, geleneksel olarak ABD'nin ‘arka bahçesi’ olarak anılırdı. Bu ülke güçlü Amerikan etkisi, ekonomisi ise doların baskısı altındadır. Brezilya'nın yeni başkanı ve ülke solunun lideri Lula için büyük devletlerin kontrolünden kurtulmak ve parasal özerkliği sağlamak önemli görevlerden biri haline geliyor” dedi.Liu, "BRICS bölgesi, ticari işlemlerde doların geri çekilmesine örnek olabilir" yorumunu yaptı.Rusya Siyasi Teknolojiler Merkezi uzmanı Nikita Maslennikov, Sputnik’e verdiği demeçte uluslararası ödeme düzenini ve döviz sistemini değiştirmenin ne kadar sürebileceği konusunda değerlendirmede bulundu.Maslennikov, “Bu eğilim daha küresel ekonomi 2008-2009 krizinden çıktıktan sonra şekillenmeye başladı. O zaman bile ciddi piyasa oyuncuları ve ekonomistler, doların değerinin fazlasıyla abartıldığını, çok para birimli sisteme geçmenin gerekli olduğunu düşünmeye başladı. Dünya ticaret cirosunda ne kadar çok para birimi kullanılıyorsa, ne kadar çok döviz merkezi varsa o kadar iyidir. Buna yönelik hareket, özellikle Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının ardından geçen yıl hız kazandı. Çok kutuplu, çok kompozit bir döviz sistemi oluşturmak için yaklaşık 10-15 yıl gerekecek” açıklamasında bulundu.Diğer yandan Liu Dian, ‘dolardan arınma’ sürecini basitleştirmeye değmediğini söyledi.Çinli uzman, “Doların uluslararası statüsü sarsıldı, ancak bu onun güçlü konumunu kaybettiği anlamına gelmiyor. Dolar hegemonyası çağının sona ermesiyle dünyanın yeni bir ‘süper para birimi’ olması şart değil. Büyük bir olasılıkla gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyümede ve ticari işbirliğinde kendi avantajlarını ortaklaşarak daha adil ve daha verimli, çok kutuplu bir uluslararası para sistemi oluşturmak için kullanacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230417/brezilyadan-cine-uzanan-yeni-dunyanin-hedefi-olan-dedolarizasyon-mumkun-mu-1069796527.html

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