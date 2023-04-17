https://sputniknews.com.tr/20230417/brezilya-devlet-baskani-ukrayna-ile-ilgili-diyalog-icin-g20nin-bir-benzerinin-kurulmasini-onerdi-1069769059.html
Brezilya Devlet Başkanı, Ukrayna ile ilgili diyalog için G20'nin bir benzerinin kurulmasını önerdi
Brezilya Devlet Başkanı, Ukrayna ile ilgili diyalog için G20'nin bir benzerinin kurulmasını önerdi
Brezilya Devlet Başkanı Lula, Ukrayna ile ilgili durumun tartışılması için G20'nin bir benzerinin kurulmasını önerdi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T01:36+0300
2023-04-17T01:36+0300
2023-04-17T01:39+0300
brezilya
ukrayna krizi
lula da silva
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Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için G20 benzeri bir formatın kurulması önerisinde bulundu.G1 haber sitesinin aktardığı üzere, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lula, “2008'de ekonomik kriz olduğu zaman ekonomiyi kurtarmak için hızlı bir şekilde G20'yi kurduk. Şimdi ise savaşı bitirmek ve barışı tesis etmek için bir G20’nin daha kurulması önemlidir” ifadelerini kullandı.Brezilya Devlet Başkanı daha önce Washington ile müttefiklerinin Rusya-Ukrayna politikalarını eleştirerek, ABD ve Avrupa’nın çatışmayı teşvik etmek yerine Ukrayna'da barışın sağlanması ile ilgili konuşmaya başlaması gerektiğini belirtmişti.Geçen ay İngiliz Financial Times gazetesi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira’ya atıfla Lula da Silva'nın Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi amacıyla Çin'in de katılacağı bir ‘barış kulübü’ kurulmasını önermek istediğini bildirmişti.Şubat sonlarında Lula, Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmayan ülkelere barışı yeniden tesis etmek için müzakereleri ilerletme sorumluluğunu üstlenme, ayrıca Rusya'ya söz konusu çatışmayı sona erdirmek için ‘asgari koşulları’ sağlama çağrısında bulunmuştu.
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brezilya, lula da silva, ukrayna
Brezilya Devlet Başkanı, Ukrayna ile ilgili diyalog için G20'nin bir benzerinin kurulmasını önerdi
01:36 17.04.2023 (güncellendi: 01:39 17.04.2023) Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Lula, Ukrayna ile ilgili durumun tartışılması için G20'nin bir benzerinin kurulmasını önerdi.
Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için G20 benzeri bir formatın kurulması önerisinde bulundu.
G1 haber sitesinin aktardığı üzere, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lula, “2008'de ekonomik kriz olduğu zaman ekonomiyi kurtarmak için hızlı bir şekilde G20'yi kurduk. Şimdi ise savaşı bitirmek ve barışı tesis etmek için bir G20’nin daha kurulması önemlidir” ifadelerini kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı daha önce Washington ile müttefiklerinin Rusya-Ukrayna politikalarını eleştirerek, ABD ve Avrupa’nın çatışmayı teşvik etmek yerine Ukrayna'da barışın sağlanması ile ilgili konuşmaya başlaması gerektiğini belirtmişti.
Geçen ay İngiliz Financial Times gazetesi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira’ya atıfla Lula da Silva'nın Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi amacıyla Çin'in de katılacağı bir ‘barış kulübü’ kurulmasını önermek istediğini bildirmişti.
Şubat sonlarında Lula, Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmayan ülkelere barışı yeniden tesis etmek için müzakereleri ilerletme sorumluluğunu üstlenme, ayrıca Rusya'ya söz konusu çatışmayı sona erdirmek için ‘asgari koşulları’ sağlama çağrısında bulunmuştu.